Koh-Lanta 2020 - Inès : la télé-réalité, oui, mais à certaines conditions

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition un peu particulière puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques, à savoir Moussa, Claude, Teheiura, Sara et Jessica. Les téléspectateurs ont aussi fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes, dont celle d'Inès, une jolie brune de 26 ans originaire de Toulouse. Depuis plusieurs années, elle vit à Paris où elle exerce le métier d'infirmière. Elle s'est d'ailleurs retrouvée en première ligne face au coronavirus, comme elle l'a confié au Parisien en avril dernier.

Le 22 mai dernier, à l'issue de la diffusion de l'épisode 13 de "Koh-Lanta" sur TF1, Inès a décroché sa place en finale aux côtés de Claude, Moussa, Alexandra et Naoil. Le 29 mai prochain, elle tentera de gagner sa place pour les poteaux lors de la redoutable course d'orientation. Pour rappel, Eric a été éliminé après avoir perdu l'épreuve d'immunité. Quant à Régis, c'est à l'issue du conseil qu'il a été éliminé. S'il pensait que Claude ne voterait pas contre lui - il lui avait promis - le héros a finalement changé ses deux votes contre lui pour venger les départs de Teheiura et Jessica.

Bientôt dans "Les Anges 12" ?

À Télé-Loisirs, Inès a fait quelques confidences sur les propositions qu'elle a reçues depuis son passage dans "Koh-Lanta". Et c'est surtout en télé-réalité que la jeune femme a été approchée, comme elle l'a expliqué. "On m'a proposé plein de programmes de télé-réalité avant que je participe à 'Koh-Lanta'. Si je dois refaire de la télé, ça devra être un programme avec des valeurs. On ne pourra pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Si l'émission me plaît, pourquoi pas !"

Et de poursuivre : "Récemment, j'ai reçu une proposition pour participer à une télé-réalité, mais je n'ai pas encore donné de réponse, car je ne veux pas me précipiter, mais mes portes ne sont pas fermées. En tout cas, une chose est sûre, je ne ferai pas 'Les Anges 12'. J'ai l'impression qu'on me catégorise dans cette case depuis le premier épisode, parce que j'ai du caractère et je suis sanguine. Mais je vous l'assure, c'est mon caractère, je suis comme ça avec ou sans caméras".

Par Clara P