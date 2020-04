Koh-Lanta 2020 : Inès menacée de mort, elle fait une mise au point

Le dernier épisode de Koh-Lanta l’île des héros a provoqué la colère des internautes. Alors que Sam a finalement été éliminé, Inès a été la cible de menaces sur la Toile. Rapidement, la jeune infirmière a poussé un coup de gueule dans sa story Instagram pour mettre les choses au clair : "À quelle heure je vous dois quelque chose ? À quelle heure j’ai fait le jeu pour vous ? (…) Ceux qui m’envoient des menaces de mort, j’ai l’impression d’avoir tué leur mère ou d’avoir manqué de respect à quelqu’un. Je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de proportions. Et ça me fait tellement mal de voir mes autres potes de l’aventure prendre des insultes sur leurs enfants".

"ça s’appelle le jeu !"

Inès a tenu à rappeler aux internautes que l’émission est avant tout un jeu : "Vous savez qu’on a été sélectionné parmi des milliers de personnes ? Du coup, quand on est pris, on n’a pas intérêt à lâcher et on n’est pas là pour regarder les autres gagner parce qu’ils sont plus forts que nous. Oui, ils sont plus forts que moi, mais au bout d’un moment, si je vois que la personne je ne peux pas la vaincre, je chercher un autre moyen. Ça s’appelle le jeu ! Que ça en vienne à des menaces de viol, de mort, des attaques sur ma famille, sur la famille des autres… Je ne comprends pas comment ça peut être cautionné". Inès a également expliqué sa décision de voter contre Sam : "À partir du moment où je l’entends dire : ‘Les femmes ne peuvent pas gagner, moi je ne me mesure pas aux femmes’, excusez-moi, mais je n’ai juste pas envie de cohabiter avec la personne".

Par Alexia Felix