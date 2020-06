Koh-Lanta 2020 : Inès menacée sur les réseaux, où en est sa plainte ? (Exclu)

Vendredi 5 juin, TF1 a diffusé la grande finale de "Koh-Lanta". Après une course d'orientation éprouvante pour les cinq finalistes et qui s'est soldée par la victoire de Claude, Naoil et Inès, les téléspectateurs ont pu assister à la mythique épreuve des poteaux. Si Inès a été la première à tomber - après plus de deux heures d'efforts - Claude a lui aussi chuté. Gagnante, Naoil a pu choisir son finaliste, et son choix s'est porté sur Inès. Lors du direct présenté par Denis Brogniart, et après la révélation des votes par le jury final, c'est Naoil qui a remporté cette édition 2020.

Dans une interview qu'elle nous a accordée en exclusivité, Inès est revenue sur cette soirée. "J'étais très, très, très stressée. Mais c'était une bonne pression, parce que j'étais avec Naoil. J'étais fière de pouvoir partager cette soirée avec tous les aventuriers. J'ai très bien vécu le fait que Naoil gagne, c'est que du bonheur. On était tous content de se revoir. On avait tous le sourire. Il n'y avait plus de rancoeur par rapport au jeu".

Des "captures d'écran" envoyées à son avocat

En mai dernier, dans un entretien à Télé-Loisirs, Inès était revenue sur les insultes et menaces qu'elle a reçues pendant la diffusion de "Koh-Lanta", plus particulièrement après l'élimination de Sam. "Se prendre des milliers d'insultes à la minute, c'est vraiment pas facile. J'essaye à chaque fois de relativiser, de prendre du recul, mais c'est d'une violence inouïe (...) Certaines menaces ont vraiment été trop loin et je trouve ça tellement lâche de le faire derrière un écran, je me suis rendue au commissariat pour porter plainte. L'enquête est en cours et j'espère sincèrement que ces personnes seront punies".

Lors de notre échange, nous avons voulu savoir où la procédure judiciaire en était. Ce à quoi Inès nous a répondu : "J'ai eu mon avocat la semaine dernière qui m'a simplement demandé de nouvelles précisions avec des captures d'écran, en plus de ce que j'avais déjà envoyé. Je sais juste que la procédure est en cours. Je n'ai pas de suite pour l'instant". Un peu plus tard, Inès a partagé sur Instagram une "bonne nouvelle" (voir capture d'écran ci-dessous).

