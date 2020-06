Koh-Lanta 2020 : Inès modèle lingerie, comment la photo l'a aidée à "prendre confiance"

Avec Claude et Naoil, Inès fait partie des finalistes de "Koh-Lanta". Dans un entretien qu'elle a accordé à TV Mag, l'aventurière de 26 ans a fait le bilan de son aventure aux Fidji. "Je sais que j'ai du mental dans la vie de tous les jours. J'ai des défauts, mais j'ai surtout cette qualité. J'avais très faim dès le premier jour, j'avais cet état de frustration et je ne pensais pas tenir. Je 'pétais un câble' chaque jour. Mais à chaque fois, je repoussais mes limites. Je me suis toujours dit qu'il ne faut jamais cesser d'y croire", disait-elle.

Avec l'élimination de Sam pendant l'aventure, Inès et d'autres de ses camarades ont été la cible de violentes critiques sur les réseaux sociaux. "J'ai été la première à porter plainte", révélait-elle dans la suite de cet entretien. Et de poursuivre : "C'est allé trop loin. Les gamins qui sont derrière leur écran, sous de faux profils, ne se rendent pas compte à quel point leurs attaques ont un impact. Les parents doivent être avertis de ce genre de comportement et cela doit être puni". Pour rappel, la société de production ALP a décidé d'agir en saisissant la justice.

Égérie d'une marque de lingerie

Pendant la diffusion de cette saison inédite de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont pu en apprendre davantage sur Inès. Ainsi, il a été indiqué dans son portrait qu'elle était infirmière, un métier qu'elle exerce à Paris. En mars dernier, à nos confrères de TV Mag, elle s'était confiée sur son goût pour la mode, révélant son passé de modèle photo. "Durant ma première année à Paris, j'ai rencontré une créatrice de lingerie dont j'aimais particulièrement le travail. Elle trouvait que je mettais bien en valeur ses créations et nous avons entamé une collaboration pour que je fasse des essayages et que je la représente au salon de la lingerie".

Un évènement au cours duquel une marque l'a repérée. Elle en est devenue l'égérie, "enchaînant alors les séances photos et les représentations", ont précisé nos confrères. "J'y ai pris goût. J'ai un regard très critique envers moi-même et la photo m'a aidé à prendre confiance. C'est un des rares moments où je m'apprécie, cela me faisait du bien de me sentir féminine. C'était de la lingerie que j'appréciais et que j'aimais porter, il n'y avait que des avantages. Et financièrement, c'était un plus pendant mes études", expliquait-elle. Une activité qu'elle n'a pas continué, comme elle l'a confié dans un entretien à La Provence. "J'avais arrêté à cause du sport. Mon corps avait changé".

