Koh-Lanta 2020 - Inès : pourquoi "certaines images" de l’émission lui ont déplu

Tout au long de cette saison de Koh-Lanta, Inès n’a cessé de faire parler d’elle. Souvent critiquée par les internautes pour son comportement dans le jeu, la jeune femme ne cesse de se défendre sur la Toile. Et auprès de nos confrères du Figaro, l’aventurière qui se retrouve ce vendredi 5 juin en finale sur les poteaux a révélé que certaines images dévoilées par TF1 lui ont déplu : "Il y a du bon et du moins bon. J’ai adoré voir les images de cette aventure qui m’ont replongée un an en arrière. J’ai réalisé la chance que j’avais de vivre cette aventure. Voir ma communauté grandir sur les réseaux sociaux et l’interaction avec les abonnés m’ont fait du bien aussi. Je ne m’attendais pas à en avoir autant. Je misais sur 30.000 ou 50.000, et j’en suis à plus de 200.000 ! En revanche, il y a des revers : ce qui a été montré et ce qui ne l’a pas été. Certaines images m’ont déplu. Elles renvoient une image de moi qui n’est pas le reflet total de ma personnalité".

"Je me suis surprise en me voyant"

Inès a ainsi révélé à quel épisode en particulier elle fait référence : "Celui des duos où je suis agressive avec Moussa. Je me suis surprise en me voyant lui dire "Tais-toi". Je ne parle pas comme ça en temps normal. Les téléspectateurs n’ont pas vu ce qu’il m’a dit avant. Je connais les règles : on ne peut pas tout montrer et c’est le jeu. Aujourd’hui, je ne veux retenir que le positif. Le contexte est particulier. C’est normal, quand on vit 24 heures sur 24 en communauté, en situation de survie, qu’il y ait des étincelles. J’ai le sang chaud et il m’arrive d'être impulsive. C’est un comportement sur lequel je travaille. La preuve : je m’en suis excusée plusieurs fois, notamment auprès de Claude après lui avoir lancé 'Je vais t’encastrer'". Malgré tout, Inès ne souhaite garder que le positif de toute cette expérience.

Par Alexia Felix