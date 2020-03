Koh-Lanta 2020 : Inès raconte comment sa famille a réagi suite à la polémique du maillot de bain

Il y a quelques jours, la nouvelle saison de Koh-Lanta, endeuillée par la mort d'un candidat, était lancée. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les nouvelles têtes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains se sont fait remarquer dès le début.

À l'instar de Joseph qui a éteint le feu, fait inédit dans l'histoire de Koh-Lanta, Inès a elle aussi énormément fait parler sur les réseaux sociaux.

La jeune femme toulousaine s'est présentée aux épreuves avec un maillot de bain très échancré. Elle avait tenu à répondre aux critiques. Sur Instagram elle avait déclaré : "Faut vous calmer les gars, c'est qu'une paire de fesses !".

sa famille réagit

Dans un entretien accordé à Femme Actuelle, la candidate de cette nouvelle saison de Koh-Lanta qui fait polémique, s'est confiée sur la réaction de ses proches face à la polémique. "Le lendemain de la diffusion, j'ai eu ma grand-mère au téléphone pour lui demander ce qu'elle avait pensé de l'épisode. Ma grand-mère, il faut être très carré avec elle, le respect est primordial. Elle-même m'a clairement dit que rien ne l'avait choquée. Ils se disent que vraiment c'est n'importe quoi ces réactions, ça les dépasse".

Inès ajoute ensuite que sa petite cousine est du même avis. "Ma petite cousine me dit : "Inès, je ne comprends pas pourquoi les gens te disent ça, moi je t'ai trouvée trop jolie". Ils ne comprennent pas forcément, mais je leur ai dit de ne pas s'attarder là-dessus. Plus on en parle, plus ça donne de l'importance au sujet alors que là ce n'est qu'un maillot!"

Par J.F.