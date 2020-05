Koh-Lanta 2020 : Inès reconnaît avoir eu un comportement "inadmissible" envers Claude

Si aucun candidat n'a été éliminé à l'issue de l'épisode 12 de "Koh-Lanta" diffusé vendredi dernier sur TF1, Inès a fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, sa confidence sur les fruits lors de son séjour paradisiaque avec Naoil n'est pas passée inaperçue. En effet, la jeune femme de 25 ans a confié n'en avoir jamais mangé. Risée de Twitter, elle a tenu à se défendre dimanche 17 mai en prenant la parole dans sa story Instagram.

"Je connais les fruits, je ne suis pas bête. J'ai un problème depuis que je suis toute petite par rapport aux fruits : je n'arrive pas à les manger dans leurs formes naturelles, il faut que ce soit mixé sinon je les vomis. Mon corps a été habitué à ne pas recevoir de fruits. Depuis 'Koh-Lanta', je peux les manger dans leurs formes naturelles, c'était une découverte. Je connais les fruits, j'ai une famille qui mange des fruits. Je ne suis pas débile ni ignorante", a-t-elle dit.

Son message aux haters

Une deuxième séquence a marqué les téléspectateurs lors de la diffusion de l'épisode 12 de "Koh-Lanta" sur TF1. Il s'agit du moment où un clash a éclaté entre Inès et Claude. En plein jeu de confort, le héros est revenu sur les propos que la jeune femme a tenus la veille lors du conseil sur la question du mérite. Une mise au point qui n'a pas plu à la principale intéressée, au point qu'elle a perdu son sang-froid en balançant la phrase suivante : "J'ai envie d'encastrer Claude".

Cette invective n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux. Inès s'est d'ailleurs attirée quelques critiques. Sur Instagram, elle a tenu à revenir sur son comportement, non sans avoir un mot à l'attention de ses haters. "Vis-à-vis de Claude, ce n'était pas du tout un comportement à avoir. Je lui ai mal parlé sous l'effet du jeu, de l'adrénaline, de la pression (...) Le comportement que j'ai eu était inadmissible, je n'aurais pas dû. Je me suis excusée", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Je n'ai pas compris ceux qui viennent m'insulter en disant des choses 36 000 fois pire que le 'Je vais t'encastrer' surtout que je suis dans un contexte de jeu et vous, vous êtes derrière vos téléphones sur vos canapés (...) Alors pour ceux qui critiquent, vous ne comprendrez jamais ce que j'essaie d'expliquer parce que vous n'avez pas vécu cette émission".

Par Clara P