Koh-Lanta 2020 : Inès répond aux rumeurs de couple avec Moussa

Depuis le lancement de "Koh-Lanta" sur TF1 le 21 février dernier, les téléspectateurs ont pu assister à de nombreux rebondissements dans l'aventure. Du départ brutal de Delphine à l'élimination d'Ahmad en passant par les deux colliers d'immunité non joués par Charlotte et Teheiura, les fidèles du jeu d'aventure en ont pris plein les yeux.

Le 24 avril dernier, c'est l'élimination de Sam qui a provoqué une vague d'indignation sur la Toile. D'ailleurs, plusieurs candidats ayant voté contre le "jeune Padawan" ont été insultés et menacés de mort. C'est le cas d'Inès, la jeune infirmière parisienne de 25 ans qui a fondu en larmes sur Instagram au lendemain de la diffusion de l'épisode. Face à ce bashing 2.0, Denis Brogniart et la société de production ALP (Adventure Line Productions) sont intervenus : le premier en poussant un coup de gueule sur les réseaux, la seconde en saisissant la justice.

"Il ne s'est jamais rien passé"

Lundi 4 mai, Inès a organisé sur Instagram un direct avec ses abonnés pour répondre à toutes leurs questions sur son aventure dans "Koh-Lanta". Un internaute lui a demandé ce qu'il y avait entre Moussa et elle. Depuis la diffusion de l'épisode 10 le 1er mai dernier sur TF1, des internautes ont laissé entendre qu'un début d'idylle était en train de naître entre les deux ex-jaunes. Certains les ont même imaginé en couple à la suite d'un clash survenu lors des destins liés pendant le jeu de confort (voir tweets ci-dessous).

Face à ces rumeurs, Inès a fait une mise au point cash. "Vous pouvez me manquer de respect, mais je trouve que c'est vraiment pas cool par respect pour l'épouse de Moussa. Ils ont leur vie de couple, ils ont des enfants ensemble. Et même si c'est pour rigoler, faire du buzz, ce n'est vraiment pas cool. Essayez au moins de vous contenir dans vos propos. Vous voyez deux aventuriers qui s'entendent bien sur une île, ça part direct en : 'Vous êtes en couple, il s'est passé quoi ?' Moussa a 37 ans. Il est marié, il a des enfants. Je ne sais pas si vous m'avez prise pour une fille qui ne se respecte pas ou qui ne respecte pas les autres, mais je ne suis absolument pas dans cet état d'esprit. Il ne s'est jamais rien passé et jamais je ne manquerai de respect à la femme de Moussa", a-t-elle dit.

Des vrais disputes de couple Moussa et Inès #KohLanta — Olympienne (@Olympienne_13) May 1, 2020

jvais pleurer Inès et Moussa on dirait un vieux couple #KohLanta — o'boy (@xkingpunk) May 1, 2020

#kohlanta Moussa et Ines on dirait un couple lool — S (@Sisssitoure) May 1, 2020

Même ma mère qui regarde pas #kohlanta d’habitude m’a demandé si Moussa et Inès étaient en couple. — Madamn (@DeevaBk) May 1, 2020

Ptdrrrrr Ines et Moussa ressemblent vraiment à un vieux couple #KohLanta — Grâcyy' (@graace_242) May 1, 2020

Par Clara P