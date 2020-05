Koh-Lanta 2020 : Inès risée de Twitter après sa révélation sur les fruits, elle se défend

Pour permettre aux équipes de "Koh-Lanta" d'organiser au mieux la finale malgré la crise du coronavirus, plusieurs épisodes ont été coupés en deux. C'est le cas de l'épisode diffusé vendredi dernier sur TF1 et à l'issue duquel aucune élimination n'a eu lieu. Les téléspectateurs ont simplement assisté au jeu de confort qui s'est soldé par la victoire de Naoil. En remportant ce dernier jeu de confort de la saison, l'aventurière a pu choisir le/la candidat(e) de son choix. Si Alexandra s'attendait à être sélectionnée après avoir terminé deuxième, le choix de Naoil s'est finalement porté sur Inès, son acolyte de toujours.

C'est donc ensemble que Naoil et Inès ont profité d'une belle récompense dans un lieu paradisiaque. Une séquence marquée par une révélation faite par Inès lorsque cette dernière a découvert sur la table de la villa un plateau de fruits. "Tu sais que pour moi, ça va être un truc de dégustation, parce que je ne connais pas ça. Je n'ai jamais pris. Je ne mange pas de fruits chez moi, je n'arrive pas à les ingérer dans leurs formes naturelles. Je n'ai jamais goûté de pastèque, de kiwis... L'orange aussi, l'ananas non plus", a-t-elle confié à Naoil.

Un "problème" avec les fruits

Une confidence qui n'a pas manqué de surprendre les internautes sur Twitter. "Mais attendez, Inès, elle n'a jamais mangé de fruits ? OMG" a posté l'un d'entre eux. "'Je ne connais pas les fruits'. Mais Inès, tu as grandi dans une cave où c'est comment ?", a poursuivi un autre. Moquée, Inès de "Koh-Lanta" a tenu à se défendre. Dans sa story Instagram, elle est revenue sur ses propos.

"Je connais les fruits, je ne suis pas bête. J'ai un problème depuis que je suis toute petite par rapport aux fruits : je n'arrive pas à les manger dans leurs formes naturelles, il faut que ce soit mixé sinon je les vomis. Mon corps a été habitué à ne pas recevoir de fruits. Depuis 'Koh-Lanta', je peux les manger dans leurs formes naturelles, c'était une découverte. Je connais les fruits, j'ai une famille qui mange des fruits. Je ne suis pas débile ni ignorante", a-t-elle dit.

Là franchement Ines et les fruits on a plus les mots. #KohLanta — Fédé de la Lose (@FFLose) May 15, 2020

#KohLanta

Inès: ah mais moi j’ai jamais mangé de fruits !!

Les caméramans: pic.twitter.com/zhP9CiajXb — (@DracaBitch) May 15, 2020

mais attendez, Ines elle a jamais mangé des fruits ? omg — maë (@mvaaa6) May 15, 2020

« Je connais pas les fruits »

Mais Inès t’a grandi dans une cave où c’est comment ? #KohLanta pic.twitter.com/IYL75VOFXS — Agathe (@_lightbloom) May 15, 2020

Ines elle est serieuse mdrrrrrrrr Wsh elle mangeait quoi dans sa vie ??? Comment ta jamais mangé une ORAAAANGE ??? Un ANANAS ??? Les fruits c’est trop la viiiiie ! #KohLanta — Saandy (@DcSaandy) May 15, 2020

Ines 25 n’as jamais mangé de fruits pic.twitter.com/IvcNPhy69Y — jms (@jmsBkhellaf) May 15, 2020

Par Clara P