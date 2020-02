Koh-Lanta 2020 - Inès : ses fesses, un buzz disproportionné ? Sa mise au point cash

L'aventure "Koh-Lanta" a démarré sur les chapeaux de roues vendredi 21 février sur TF1. Alors que Claudia a quitté l'aventure sur sortie médicale, Ahmad n'a pas réussi à surmonter sa peur de l'eau, faisant perdre son équipe lors de l'épreuve d'immunité. Quant à Joseph, son geste incroyable avec le feu a surpris les téléspectateurs. Son élimination a aussi beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, lui qui a pourtant tout fait pour s'imposer sur le camp.

Une autre candidate a également fait sensation pendant la diffusion de ce premier épisode sur TF1. Il s'agit d'Inès, une jeune infirmière de 25 ans originaire de Toulouse et travaillant depuis quatre ans à Paris. En effet, l'aventurière a enflammé la Toile en dévoilant ses fesses alors qu'elle disputait sa première épreuve d'immunité dans l'aventure. Sur Twitter, les commentaires ont fusé sur son physique. "Elle a grave de belles fesses", postait un internaute. "Inès est juste magnifique", continuait un autre.

"J'espère que vous allez vous en remettre"

Au lendemain du coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", Inès s'est emparée de ses réseaux sociaux pour réagir à ce buzz. Et autant dire qu'elle n'a pas mâché ses mots. "Il faut se détendre, c'est une paire de fesses, les gars on va redescendre et on va se calmer. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire : 'Oui, mais il n'y a que toi qui la montre'. Bah ma foi, je fais ce que je veux, c'est le mien, non ?" a-t-elle lancé.

Dans un autre message posté sur Instagram, elle a continué sa mise au point. "C'est désolant, mais en rien cela n'enlèvera ma joie de vivre ! Faites ce que vous voulez de vous et de votre vie, vivez pour vous, et pas pour les autres que ce soit les femmes ou les hommes (...) Mes fesses font limite plus parler qu'un enfant atteint de nanisme (...) Il y a des choses tellement plus graves qu'un fessier... J'espère que vous allez vous en remettre", a-t-elle dit.

Par Clara P