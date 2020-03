Koh-Lanta 2020 : Inès sexy, elle dévoile ses séances de sport sur Instagram

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes. Ils ont aussi retrouvé cinq anciens héros emblématiques de l'émission, à savoir Claude, Teheiura, Moussa, Jessica et Sara. Ces derniers se sont affrontés à deux reprises pour décrocher leur place officielle dans la compétition. À l'issue du premier round, ce sont Moussa et Teheiura qui ont rejoint l'aventure. Puis Claude et Sara se sont qualifiés lors du deuxième affrontement. Eliminée, Jessica a pu faire son retour dans le jeu à la suite de la sortie médicale de Marie. Elle a rejoint les rouges.

La semaine dernière, l'épisode a été marqué par l'élimination inattendue de Teheiura. Si Ahmad s'est retrouvé au coeur des stratégies pour faire éliminer le héros, Jessica a voté contre son acolyte. Sur Twitter, les réactions ont été violentes à leur égard. Quant à Teheiura, il nous a confié dans un entretien exclusif ne pas en vouloir à Jessica.

Une sportive accomplie

Ce départ n'a pas été le seul moment fort de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta". En effet, dès le premier épisode, Inès a fait sensation avec son parfait fessier. Membre de l'équipe jaune, elle est à 25 ans infirmière à Paris. Originaire de Toulouse, elle a confié dans son portrait avoir un fort caractère.

Connectée sur ses réseaux sociaux, elle partage de nombreux clichés de son quotidien. Récemment, elle a posté une photo sur laquelle elle prend la pose au côté de Denis Brogniart, l'animateur phare de l'émission. Inès affiche aussi ses vacances sexy en Corse et ses séances de sport intenses. Des sessions qu'elle a compilées dans sa story Instagram. L'occasion pour elle d'afficher sa transformation physique au fil du temps et de donner ses conseils pour obtenir un corps parfait.

Par Clara P