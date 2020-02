Koh-Lanta 2020 - Inès : son fessier fait sensation sur Twitter

Peu avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta, l'île des héros", TF1 a dévoilé les visages des 14 nouveaux candidats de cette édition 2020. Dans la foulée, leurs portraits ont été dévoilés. L'occasion pour les téléspectateurs d'en apprendre davantage sur leurs parcours de vie, notamment sur celui d'Inès. À 25 ans, cette dernière est originaire de Toulouse. Elle est montée sur Paris il y a quatre ans pour faire une formation d'infirmière. "Maintenant, je suis diplômée en tant que tel, donc j'exerce sur Paris", confie-t-elle dans sa vidéo de présentation.

Dotée d'un fort caractère, Inès a livré sa vision de l'aventure "Koh-Lanta". "On a beau arriver avec une montagne de muscles, si le mental ne suit pas, je ne pense pas qu'on aille loin", a-t-elle dit. Elle en a profité aussi pour avertir ses coéquipiers de son tempérament sur le camp. "Il y a une façon de faire avec moi, il faut mettre les formes. On ne me donne part d'ordres. J'ai un très, très gros mental. Je pense que 'Koh-Lanta', ça va être une thérapie, parce que j'ai une rage en moi qu'il faut que je lâche là-bas. Je vais exploser là-bas, mais je vais exploser dans le bon sens".

"Elle a grave des belles fesses"

Dans l'aventure "Koh-Lanta", Inès fait partie de l'équipe jaune. Après une défaite sur la première épreuve de confort, les jaunes ont disputé celle d'immunité. Alors que les rouges ont été contraints d'abandonner à la suite du forfait d'Ahmad tétanisé par l'eau, la jeune infirmière de 25 ans a mené son équipe vers la victoire. Une séquence qui a fait le buzz sur Twitter et pour cause : l'aventurière a dévoilé l'un de ses atouts physiques, à savoir son postérieur. De nombreux internautes ont réagi, complimentant le physique de l'aventurière (voir tweets ci-dessous).

Ines elle a grave des belles fesses #KohLanta — (@ani17in) February 21, 2020

On sait pourquoi Inès est là... j’en étais sûr que ça allait être elle qui allait grimper lol ! TF1 sait faire de l’audimat #KohLanta pic.twitter.com/KKjeqb88mS — Katpsng (@katpsng) February 21, 2020

Ines comme elle est fraîche popopo #KohLanta — susu (@nestanubis) February 21, 2020

Inès s’il vous plais quel beauté ralalalal #KohLanta pic.twitter.com/SQFp536VWR — la tess (@Tess070707) February 21, 2020

Ines est juste magnifique ! #KohLanta — Snatch (@Genesis742Mills) February 21, 2020

Par Clara P