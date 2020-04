Koh-Lanta 2020 - Inès : son quotidien difficile d'infirmière en unité Covid-19

C'est une nouvelle saison de "Koh-Lanta" que les téléspectateurs attendaient avec impatience. Le 21 février dernier, TF1 a lancé le premier épisode de cette édition 2020 à laquelle cinq anciens candidats emblématiques ont participé, tout comme 14 candidats anonymes. L'occasion pour les fidèles du programme de faire leur connaissance, à commencer par celle d'Inès. Originaire de Toulouse, elle a décidé de se lancer dans l'aventure pour "repousser ses limites".

Sa participation sur TF1 a d'emblée été marquée par son fessier qu'elle a dévoilé dans un maillot de bain qui a fait fureur sur les réseaux sociaux. Un buzz qui a pris une ampleur à laquelle elle ne s'attendait pas. "C'est dans l'action qu'il est rentré dans mes fesses. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont directement catégorisée genre 'le string, c'est pour faire Les Anges', c'est des malades ! En plus, ce n'était pas un string, c'est un maillot tout à fait normal (...) Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant", confiait-elle à Femme Actuelle.

Confrontée à la mort

Après le tournage de "Koh-Lanta", Inès a retrouvé sa vie et son métier. Elle est infirmière dans un grand hôpital parisien. Et avec l'épidémie de coronavirus, son quotidien a été chamboulé. Elle travaille de nuit dans un bâtiment consacré uniquement à la maladie. Une période "très intense" qu'elle a accepté de raconter à nos confrères du Parisien. "Les cas arrivent en masse. Je ne banalise jamais un décès. Là, les voir s'enchaîner, alors que certains patients avaient de bonnes constantes, c'est très, très dur", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Le personnel soignant se bat pour stabiliser les cas. Je prends soin des patients comme s'ils étaient de ma famille. Mais on se sent impuissant (...) On n'a même plus de feuilles de décès. On dirait un champ de bataille, sans toutes les armes qu'on pourrait avoir. On est en première ligne, sans avoir le matériel nécessaire pour être protégé". Elle a profité de cet entretien pour pousser un coup de gueule contre ceux qui continuent de sortir malgré le confinement. "Ça me met les nerfs (...) C'est du je-m'en-foutisme", a-t-elle lancé.

