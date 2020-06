Koh-Lanta 2020 - Inès sur les poteaux : cette phrase qui a agacé les internautes

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 pour laquelle la production a mis les petits plats dans les grands en demandant à cinq anciens candidats emblématiques de l'aventure de faire leur retour. Ainsi, les téléspectateurs ont retrouvé Moussa, Claude, Sara, Jessica et Teheiura. À coté de ça, 14 nouveaux candidats anonymes ont démarré l'aventure, sans se douter de la présence des héros. Après deux affrontements, quatre d'entre eux ont rejoint la compétition. Seule Jessica a été éliminée, mais cette dernière a pu revenir à la suite de la sortie médicale de Marie.

Pendant l'aventure, l'ambiance chez les rouges était différente de celle observée chez les jaunes. En effet, si ces derniers ont accueilli Moussa et Sara les bras ouverts, Claude, Jessica et Teheiura ont été vus comme des menaces par leurs coéquipiers. Teheiura a d'ailleurs fait les frais de la stratégie menée par Ahmad, mais avec la sortie médicale de Sara, il a pu réintégrer le jeu. La compétition a aussi été marquée par des éliminations, parfois brutales, comme celle de Delphine à l'issue du choc des ambassadeurs.

"La chef du fc bronzette a osé"

Avec les éliminations d'Eric et Régis à l'issue de la diffusion de l'épisode 13 de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont enfin découvert les noms des cinq finalistes de cette édition 2020. Vendredi 29 mai, Claude, Alexandra, Naoil, Moussa et Inès ont disputé la redoutable épreuve d'orientation. Si Alexandra n'a pas pu la faire jusqu'au bout - évacuée après une "grosse baisse de tension" - Claude a été le premier à trouver le fameux poignard. Inès l'a trouvé elle aussi et autant dire qu'elle a eu beaucoup de chance, car elle n'avait à ce moment-là pas encore trouvé la balise. Quant à Naoil, après une grosse frayeur de boussole, la boxeuse a été la troisième candidate à décrocher sa place sur les poteaux. Pour Moussa, l'aventure s'est terminée.

Après sa victoire sur la course d'orientation, Inès a prononcé une phrase qui a fait réagir Twitter. En effet, la jeune femme a dit : "Je n'ai rien lâché. On n'arrive pas en touriste aux poteaux". Il n'en fallait pas plus aux internautes pour monter au créneau, pointant du doigt le comportement de la candidate sur le camp. "La chef du FC Bronzette a osé", a posté l'un d'entre eux. "Sa participation va motiver du monde à candidater pour aller bronzer à la TV", a poursuivi un autre.

« On n’arrive pas en touriste aux poteaux »

Mais Inès mdr #KohLanta pic.twitter.com/apUvMjI3bZ — P (@Pauwerful__) May 29, 2020

Inès : « On n’arrive pas aux poteaux en touriste »



Heuuuuuuuu on lui rappelle son « aventure » ? Hein ? #kohkanta — Thibaud FCGB (@Thibaud_GdB) May 29, 2020

Inès : « j’ai rien lâché, on n’arrive pas en touriste aux poteaux » looooooool.

La Chef du FC Bronzette a osé #KohLanta — SaloméRainbow (@Salomerainbow) May 29, 2020

"On n'arrive pas en touriste aux poteaux", Inès nous sort sa meilleure punchline de la saison #KohLanta — Edouard Maréchal (@edmarechal) May 29, 2020

« On n’arrive pas aux poteaux en étant touriste » - Inès

Sa participation va motiver du monde à candidater pour aller bronzer devant la tv

#KohLanta — Jr. (@SalvaJr) May 29, 2020

" On n'arrive pas en touriste aux poteaux"

Bah si Inès. Malheureusement #KohLanta — Darah dan Emas (@BenjiNexQuick) May 29, 2020

