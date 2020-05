Koh-Lanta 2020 - Inès : un niveau sportif insuffisant dans l'aventure ? Sa réponse

Dimanche 17 mai, Inès a organisé sur Instagram un live avec sa communauté. L'occasion pour la candidate de "Koh-Lanta" de revenir sur quelques points qui ont marqué la diffusion de l'épisode 12 deux jours plus tôt sur TF1. Si elle a reconnu avoir eu un comportement "inadmissible" envers Claude, l'aventurière de 25 ans a fait une mise au point sur son niveau dans le jeu. Non Stop People vous en dit plus.