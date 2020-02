Koh-Lanta 2020 : Inès va changer de maillot de bain, découvrez pourquoi

Lors de la diffusion du tout premier épisode de "Koh-Lanta", Inès a fait sensation sur les réseaux sociaux. En effet, la candidate a dévoilé ses fesses alors qu'elle disputait sa première épreuve d'immunité. Face au buzz suscité par cette séquence, la jeune infirmière de 25 ans a pris la parole sur ses réseaux sociaux, non sans pousser un coup de gueule.

"Il faut se détendre, c'est une paire de fesses, les gars on va redescendre et on va se calmer. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai une paire de fesses. Il y en a qui vont me dire : 'Oui, mais il n'y a que toi qui la montre'. Bah ma foi, je fais ce que je veux, c'est le mien, non ?" a-t-elle lancé sur Instagram.

Denis Brogniart dit tout

Dans une seconde publication, elle a continué sa mise au point. "C'est désolant, mais en rien cela n'enlèvera ma joie de vivre ! Faites ce que vous voulez de vous et de votre vie, vivez pour vous, et pas pour les autres que ce soit les femmes ou les hommes (...) Mes fesses font limite plus parler qu'un enfant atteint de nanisme (...) Il y a des choses tellement plus graves d'un fessier... J'espère que vous allez vous en remettre", a-t-elle dit.

Alors que TF1 s'apprête à diffuser le deuxième épisode de cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", Denis Brogniart s'est confié sur Inès, révélant pourquoi la jeune femme va changer de maillot de bain. "À partir des jeux suivants, pour que Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performante dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant", a-t-il dit à nos confrères de Télé-Loisirs.

Par Clara P