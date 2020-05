Koh-Lanta 2020 - Jessica : ce qu'elle regrette vis-à-vis de Moussa dans l'aventure (Exclu)

L'aventure "Koh-Lanta" s'est terminée pour Jessica à l'issue de l'épisode 11 qui a été diffusé vendredi 8 mai dernier sur TF1. En effet, l'aventurière a été éliminée. Si elle a tenté de rallier Régis à l'alliance qu'elle avait faite avec Claude, ce dernier a préféré rester fidèle à son équipe initiale, les jaunes. Ainsi, il a changé son vote au dernier moment, mettant le prénom de Jessica au lieu de celui d'Alexandra, ce qu'il avait pourtant convenu de faire avec les deux héros.

Dans une interview qu'elle nous a accordée en exclusivité, Jessica est revenue sur son départ de "Koh-Lanta". Elle nous a également confié ce qu'elle pensait de la place que tient Moussa chez les jaunes. "Il a tout de suite tissé des liens avec son équipe. Ils ont formé une team très soudée. Il est le leader, mais pas spécialement. On sent une vraie équipe qui est ensemble. J'aurais fait la même chose que lui. Après, sa position n'est pas facile parce qu'il est tiraillé entre cette équipe avec qui il a construit des choses et ses copains, les héros, qui ont des principes. C'est dur pour lui", nous a-t-elle expliqué.

"On en parle encore aujourd'hui..."

Dans ce même entretien, nous avons demandé à Jessica si elle aurait aimé être aussi proche de Moussa qu'elle l'a été de Claude dans "Koh-Lanta". "Oui. Moussa et moi, toute l'aventure, on n'a pas appris à se connaître et on le regrette. On en parle encore aujourd'hui. Il me dit : "Jessica, comme je regrette qu'on n'est pas pu se rapprocher". Mais c'est le jeu qui a fait ça. On s'adore. Je n'ai qu'une hâte, c'est que le confinement soit terminé pour que nos familles se rencontrent, qu'il me présente ses enfants. On est souvent au téléphone et je l'adore", nous a-t-elle répondu.

Confidences exclusives

