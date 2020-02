Koh-Lanta 2020 - Jessica : comment elle s'est retrouvée à la rue avec sa fille

C'est une saison que les fans de "Koh-Lanta" attendent avec impatience. Après le teasing 2.0 de Denis Brogniart sur ses réseaux sociaux fin 2019, TF1 a enfin officialisé le retour de l'émission pour une édition 2020 qui promet d'être palpitante et pour cause : en plus des 14 candidats anonymes qui ont été castés par la production, cinq anciens candidats emblématiques du programme participent à la compétition. Il s'agit de Teheiura, Claude, Moussa, Sara et Jessica. Ces derniers ne vont pas directement intégrer le jeu. En effet, sur l'île des héros, ils s'affronteront lors de deux épreuves à l'issue desquels quatre d'entre eux rejoindront le jeu. Le cinquième sera, quant à lui, éliminé.

Avec 3 victoires en 2015 et 35 jours de survie, Jessica est l'un des héros de cette nouvelle saison. Elle s'est confiée au magazine Public sur son aventure, livrant quelle a été sa réaction quand elle a su quels anciens candidats allaient participer avec elle à la compétition. "Je ne l'ai appris qu'une fois sur place. J'ignorais que nous ne serions que cinq, je pensais retrouver vingt potes ! Et en plus, c'était quatre têtes que je ne connaissais pas auparavant. Teheiura, je ne l'avais jamais rencontré, mais j'étais hyper fière de faire l'aventure à ses côtés", a-t-elle dit.

En attente d'un logement social...

Dans cette même interview, Jessica a accepté de parler de sa vie privée, elle qui a annoncé l'année dernière son divorce. "Je recherche activement l'homme de ma vie, un sportif ou un motard. Mais ce n'est pas simple de rencontrer quelqu'un quand on a fait de la télé. Ça fait peur aux gens", a-t-elle confié. Sa priorité aujourd'hui : "Me reconstruire avec ma fille qui a 15 ans", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "En me séparant de mon mari, nous avons dû quitter la maison et nous nous sommes retrouvées à la rue. Nous sommes en attente d'un logement social... qui n'arrive pas".

Si Jessica a pu sortir de la rue, c'est grâce à "une ancienne candidate" de "Koh-Lanta", à savoir Nathalie qui a participé à l'édition 2018 intitulée "Le Combat des héros". Cette dernière lui a proposé de venir chez elle. "Depuis cet été, on est donc en coloc, le temps que je puisse retrouver un logement", a-t-elle poursuivi.

Par Clara P