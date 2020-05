Koh-Lanta 2020 : Jessica défend Régis victime de menaces

Chaque vendredi soir, les inconditionnels de Koh-Lanta attendent avec impatience l’épisode de cette édition 2020 : Koh-Lanta, L’île des héros. Alors que les participants sont de moins en moins nombreux et ont tous pour objectif d’aller jusqu’au bout de l’aventure, des scandales éclatent. Vendredi 8 mai, c’est Jessica qui a été éliminée après une nouvelle trahison de Régis. Le candidat avait déjà trahi d’autres aventuriers la semaine précédente conduisant à l’élimination de Charlotte et Teheiura. Samedi 9 mai, c’est donc la jeune femme qui était l’invitée de Denis Brogniart dans son live. Et elle a tenu à prendre la défense de Régis, cible de menaces sur les réseaux sociaux, rappelant qu’il s’agissait principalement d’un jeu de stratégie.

"Ça reste un jeu"

"Il faut vraiment calmer les choses, ça va trop loin. Les téléspectateurs ont le droit de donner leurs avis. Mais tout ce qui est menaces de mort… Ces choses-là peuvent avoir de graves conséquences" explique Jessica. La jeune femme a raconté avoir contacté Régis avant les interviews car "ça reste un jeu". Régis et sa famille sont la cible de menaces. Une situation inacceptable pour Jessica qui a révélé en exclusivité à Non Stop People si elle en voulait à Régis après son mensonge . Elle appelle au calme. "C’est dur d’avoir des mots pour lui aujourd’hui… Il m’a raconté ce qu’il se passait. Il vit quelque chose de très difficile. Ce que j’ai envie de dire aux personnes qui vont trop loin : vous ne vous rendez pas compte de l’impact que vous avez dans la vie de mon camarade d’aventure et de sa famille. J’ai envie qu’il y ait un retour au calme là-dessus".

Par Non Stop People TV