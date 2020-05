Koh-Lanta 2020 : Jessica dévoile une rare photo de sa fille sur Instagram

Dans une interview qu'elle a accordée au magazine Public le jour du lancement de la nouvelle saison de "Koh-Lanta", Jessica s'était confiée sur sa vie personnelle. Divorcée, elle expliquait rechercher "activement" l'homme de sa vie. "Un sportif ou un motard. Mais ce n'est pas simple de rencontrer quelqu'un quand on a fait de la télé. Ça fait peur aux gens", continuait-elle.

Dans ce même entretien, l'aventurière se confiait sur sa priorité, à savoir se reconstruire avec sa fille de 15 ans. "En me séparant de mon mari, nous avons dû quitter la maison et nous nous sommes retrouvées à la rue. Nous sommes en attente d'un logement social... qui n'arrive pas", disait-elle. Le temps de retrouver un logement, Jessica et sa fille ont pu s'installer chez Nathalie, "une ancienne candidate" de "Koh-Lanta" qui a participé à l'édition 2018 intitulée "Le Combat des Héros". "Depuis cet été, on est donc en coloc", précisait-elle à nos confrères.

"Elle m'a sauvée"

Candidate de l'actuelle saison de "Koh-Lanta", Jessica partage son quotidien sur Instagram. Ainsi, elle a posté des clichés de ses vacances à la montagne. Plus récemment, c'est son TikTok délirant qu'elle a dévoilé à ses abonnés. Le 28 avril dernier, elle a échangé avec ses abonnés. L'occasion pour elle d'expliquer dans un premier temps pourquoi elle est "assez effacée" dans l'aventure. "C'est tout simplement parce que le début du jeu a été compliqué", a-t-elle confié.

Dans cet échange questions/réponses avec ses abonnés, il a été demandé à Jessica quelle était la meilleure chose qui lui soit arrivé dans sa vie. Ce à quoi la candidate a répondu : "Ma fille. C'est pas pour faire genre car c'est classique comme réponse, mais c'est vraiment elle, elle m'a sauvée". Une réponse qu'elle a accompagnée d'une rare photo de la jeune fille. "Ne lui dites-pas que j'ai mis une photo. Elle va m'en vouloir. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a un esprit au top", a-t-elle continué.

