Koh-Lanta 2020 - Jessica éliminée : pourquoi son retour en France a été difficile

Le 21 février, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition pas comme les autres puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques du programme, parmi lesquels Jessica. Souvenez-vous : c'est en 2015 que cette dernière a été révélée au public, lors de sa toute première participation au jeu phare de TF1.

Si sa deuxième aventure aux Fidji a plutôt mal commencé - elle a été éliminée à l'issue du deuxième choc des héros - Jessica a réussi à passer l'étape cruciale de la réunification. Mais les jaunes ont fini par l'avoir dans le collimateur, et c'est Régis qui a tout fait capoter malgré une promesse d'alliance avec elle et Claude. En effet, au lieu de voter contre Alexandra, ce dernier a mis son prénom dans l'urne. Une voix qui a scellé son sort dans l'aventure. Jessica a été éliminée.

Des larmes après son élimination

À la suite de son élimination, Jessica a reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. Naoil a elle aussi souhaité saluer son parcours dans "Koh-Lanta". "Belle et forte à l'extérieur comme à l'intérieur. Fière de t'avoir rencontré. L'alliance soudée des jaunes dont je fais partie a eu raison de ton aventure. Mais cette élimination n'aura pas raison de la suite de notre relation, et ça, c'est le plus important. Savoir faire la différence entre le jeu et la vraie vie. Tu es celle qui fait le mieux. Une grande Dame", a-t-elle posté sur Instagram.

Pour Purepeople, Jessica est revenue sur son difficile retour en France, expliquant les raisons qui ont fait qu'elle a eu du mal à passer à autre chose après son aventure. "C'était pas évident... Quand je reviens de ces aventures, je me retrouve à pleurer. Comme lorsqu'on revient de super vacances, 'Koh-Lanta' me fait exactement le même effet. Quand je rentre, je suis mélancolique. Je suis contente de retrouver mes proches, mais j'ai cette mélancolie en moi qui ne partira jamais. J'ai arrêté de pleurer depuis, je vous rassure, mes larmes ont séché (rires)", leur a-t-elle confié.

Par Clara P