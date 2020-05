Koh-Lanta 2020 : Jessica éliminée sur "un mensonge", en veut-elle à Régis ? (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination ?

Jessica : Sur place, ce n'était pas évident. Je suis prête à partir sur des choses qui sont fondées. Là où ça a été un peu compliqué, c'est que je suis partie sur une injustice, sur quelque chose que je n'ai pas dit. Je suis sortie sur un mensonge. Et ça, ça m'a beaucoup peiné. C'est ça qui a engendré ma colère. J'étais obligée de rétablir la vérité.

Non Stop People : C'est-à-dire ?

Jessica : Sur cette histoire de listing. C'est ça, à ce moment-là, qui va me coûter mon élimination, et c'est ça qui m'embête. Ça a eu un impact incroyable.

Non Stop People : Comment expliquez-vous que Régis ait évoqué l'existence d'une soi-disant liste ?

Jessica : Il est possible qu'il ait mal compris. On n'avait pas beaucoup échangé pendant l'aventure. On s'est retrouvé avec cette épreuve en binôme. Je n'en tire que du positif. On a pu échanger, apprendre à se connaître. Il a été touché par ma sensibilité, mon histoire de vie. Moi, pareil pour lui. Cette histoire de liste, je ne sais pas d'où il la sort car je suis incapable de faire ça, programmer les éliminations des candidats. Je ne suis pas stratège dans le jeu. C'est quelque chose que je n'ai jamais évoqué. Après, on est fatigué, on a le cerveau qui marche au ralenti. Le moindre truc est décuplé. À un moment donné, j'ai peut-être dit un truc qu'il aurait mal interprété. Mais faire un listing comme ça, ça n'est pas moi.

Non Stop People : Finalement, vous n'avez pas été surprise par son second changement de vote ?

Jessica : Je m'y attendais. Il y a eu beaucoup de paroles, de clins d'oeil. Il m'a aussi dit : "Jessica, je suis avec vous". Il avait le choix d'accepter ou de refuser. Ce n'était pas évident parce que j'avançais quasiment toute seule dans l'aventure. Régis avait son équipe jaune avec qui il était très soudé, mais il avait peur pour lui. À ce moment-là, j'avais besoin d'aide. On en est arrivé à parler de s'associer. Il était prêt à tenter le truc, à se rallier à Claude et moi. Mais l'équipe jaune a compris que Régis était un petit peu en train de leur échapper. Ils ont donc récupéré leur soldat, ce qui est tout à fait normal.

Non Stop People : Eric a aussi changé son vote, en mettant votre prénom dans l'urne...

Jessica : Il va là où le vent le porte. Je pense qu'il a été rassuré par les autres. Je n'étais pas liée à Eric. Je n'ai pas été rouge ni jaune. J'ai été un héros, qui a avancé seule. J'avais mon acolyte Claude à mes côtés, Teheiura aussi. Eric était un rouge. On n'était pas en équipe avec lui.

"Régis s'en est voulu"

Non Stop People : Est-ce que vous en voulez à Eric et Régis ?

Jessica : Pas du tout. J'ai beaucoup de recul sur le jeu. Je suis amnésique des problèmes, je ne garde que le positif des choses. J'ai constamment voté contre Eric. Comment voulez-vous que je lui en veuille ? On n'a pas été soudés. On n'a pas eu d'affinités, on ne s'est rien promis. Quant à Régis, je lui en ai voulu sur le coup, mais plus maintenant. On a discuté tout de suite après le jeu.

Non Stop People : Vos rapports sont donc au beau fixe avec lui ?

Jessica : Bien sûr. Je n'ai aucun souci avec lui. C'est un père de famille. Il s'en est voulu. Il n'y a pas eu d'aveux, mais indirectement il y en a eu dans le sens où il a tenu des propos comme : "Ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas. Ca me pèse sur la conscience". À ce moment-là, on comprend qu'il a peut-être pu faire une boulette.

Non Stop People : Quelle différence faites-vous entre cette aventure et celle que vous avez vécue en 2015 ?

Jessica : Tout simplement, la découverte parce que tu es un anonyme et que tu ne connais pas toutes les ficelles du jeu, les astuces. Tout le monde est dans le même état d'esprit. Dans cette édition 2020, la différence c'est que nous, les héros, on avait un petit train d'avance. Mes deux aventures étaient magnifiques. Les relations humaines que j'ai pu avoir, les rencontres que j'ai faites, c'est ça ma plus grande richesse.

Non Stop People : Vous avez récemment expliqué pourquoi vous étiez "effacée" sur le camp...

Jessica : Je suis quelqu'un qui avance toujours en équipe. L'union fait la force. Déjà, je me suis éliminée. Ensuite, j'ai une posture difficile quand j'arrive sur le camp des rouges. Il y a aussi cette règle à "Koh-Lanta" qui court souvent : le dernier arrivé sera le premier sorti. Au final, cette règle n'a pas été respectée puisque je ne suis pas sortie, c'est Teheiura. Mais dans la stratégie du jeu, j'étais hors jeu. J'ai compris que les alliances se sont faites. Je suis vraiment toute seule et c'est pour ça que je vais m'effacer. J'ai préféré jouer la carte de la discrétion.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de votre aventure ?

Jessica : Il faut que j'y retourne ! C'était encore des rencontres magnifiques, des souvenirs plein la tête, une colonie de plus. Et je n'ai aucun regret !

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P