Koh-Lanta 2020 : Jessica elle aussi victime d'insultes sur les réseaux sociaux

L'élimination de Sam dans "Koh-Lanta" a suscité de nombreuses réactions, parfois violentes. À tel point que certains candidats jugés responsables de son départ ont été la cible de menaces de mort, de représailles et d'insultes. Même la femme et les enfants de Régis ont été pris pour cible. Si Denis Brogniart et la société de production ALP sont intervenus, Jessica a réagi à son tour, se confiant sur sa propre expérience.