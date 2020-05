Koh-Lanta 2020 : Jessica en colère contre Régis au conseil, que s'est-il passé ?

La semaine dernière, les téléspectateurs ont assisté à un conseil pour le moins inattendu. En effet, Charlotte a été éliminée, entraînant Teheiura dans sa chute. L'aventure a pris un tournant avec les destins liés. Et après un tirage au sort, l'ex-rouge s'est retrouvée en binôme avec le héros. Victorieux lors du jeu de confort, les deux aventuriers ont remporté un indice pour trouver un collier d'immunité. Un avantage que Charlotte est parvenue à dénicher sur l'île, et ce juste avant le conseil. Malgré le fait que Teheiura lui a dit de jouer ce collier, la jeune femme ne l'a pas écouté, ne se sentant pas en danger. Quant à Teheiura, il disposait lui aussi d'un collier. Mais paralysé par l'enjeu du conseil, il a oublié de le sortir.

Un mystérieux "listing" évoqué

Dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta" diffusé ce vendredi 8 mai sur TF1, les téléspectateurs pourront suivre la suite de ce conseil. Une séquence dont ils ont déjà eu un bref aperçu la semaine dernière, à la fin de l'épisode 10, au cours de laquelle Jessica était très remontée contre Régis. Que s'est-il passé ? MYTF1 a dévoilé les premières minutes de ce volet inédit. Ce qu'il faut savoir avant d'aller plus loin, c'est que Jessica a compris que Régis n'a pas voté contre Eric - comme ils l'avaient pourtant convenu avant le conseil - mais contre Charlotte, ce qui a fait basculer les votes contre le binôme de Teheiura.

Les révélations d'Inès ensuite n'arrangent rien à la situation. "Il y a un petit listing. On allait sauter un par un. Et Jessica aurait dit à Régis que si Régis acceptait de se lier à eux, ils nous feraient sauter un par un". Ce à quoi Claude répond : "Sur la tête de mon fils, je ne suis pas au courant de votre listing de m****, OK ?" Malgré ce démenti, Régis confirme qu'il y a eu un listing avec un ordre de sortie des jaunes. "À un moment donné, j'ai dit à Jessica : 'Si je suis ton alliance, qu'est-ce qui se passe ?' et là, elle m'a dit : 'D'abord un tel, puis un tel'", dit-il. C'est à ce moment-là que Jessica perd son sang-froid et explose. "Mais arrête ! T'es fou ou quoi ? Tu mens". Un clash qui devrait fragiliser les liens tissés sur le camp réunifié.

Par Clara P