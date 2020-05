Koh-Lanta 2020 : Jessica en culotte sur Instagram ? Elle recadre gentiment un internaute

Le 21 février dernier, les téléspectateurs ont été ravis de découvrir enfin LA nouvelle saison de "Koh-Lanta". Au casting, ils ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes. Ils ont aussi retrouvé cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, de Claude à Teheiura en passant par Sara, Moussa et Jessica. Cette dernière a failli ne pas participer à cette nouvelle aventure. En effet, elle n'était pas parvenue à se qualifier après sa défaite sur le choc des héros. Eliminée, elle avait eu la chance de pouvoir faire son retour sur le camp après la sortie médicale de Marie. Et c'est chez les rouges qu'elle a fait ses premiers pas, rejoignant ses acolytes d'aventure, Claude et Teheiura.

Jessica a été éliminée de "Koh-Lanta" le 8 mai dernier. Malgré une tentative d'alliance avec Régis qui lui avait déjà fait à l'envers avec une histoire de listing, l'aventurière n'a pas pu compter sur l'ex-jaune, qui a finalement changé son vote contre elle. Pour rappel, il devait initialement mettre le prénom d'Alexandra pour faire basculer la tendance en faveur des héros.

Un survêtement qui intrigue

Après son départ du jeu phare de TF1, Jessica a reçu énormément de messages de soutien de la part de ses fans. Sur Instagram, elle a tenu à les remercier. "C'est avec beaucoup de mélancolie que je quitte l'aventure (...) Je suis fière d'être Koh-Lantaise, je suis fière de moi, de vous, fière de cette production ALP. Je remercie le public d'être fidèle et j'espère que vous kiffez à fond vos vendredis. Mes camarades d'aventure, je vous aime. On a un point commun à vie ensemble, 'Koh-Lanta', c'est la folie !" postait-elle.

Le 20 mai dernier, Jessica a posté sur Instagram une photo qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. Sur le cliché en question, elle prend la pose assise devant une voiture, son survêtement ouvert sur une partie de sa jambe gauche. Si un internaute a affirmé qu'elle ne portait pas de culotte en dessous, un autre a posté le message suivant : "Pouah, trop belle. Heu, sinon, on voit ta culotte ou string, sans te vexer". Ce à quoi la principale intéressée a répondu : "Maillot de bain, t'inquiète".

