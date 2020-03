Koh-Lanta 2020 - Jessica et la chirurgie esthétique : ce qu'elle a changé

C'est une saison que les fans de "Koh-Lanta" ont attendu avec impatience. Le 21 février dernier, Denis Brogniart a fait son retour sur TF1 pour présenter une nouvelle édition du jeu emblématique. Au casting, les téléspectateurs ont fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes. Ils ont aussi eu le plaisir de retrouver cinq anciens aventuriers emblématiques de l'émission, à savoir Claude, Teheiura, Moussa, Sara et Jessica.

Dans cette nouvelle aventure, ils ne sont pas alliés, mais adversaires. Il y a deux semaines, un premier affrontement a eu lieu. Ce sont Moussa et Teheiura qui l'ont remporté. Grâce à leur victoire, ils ont pu officiellement intégrer l'aventure. Ce vendredi 13 mars, dans l'épisode 3, un deuxième affrontement se prépare, cette fois entre Sara, Jessica et Claude. À l'issue de cette épreuve, l'un d'entre eux quittera définitivement la compétition.

Bientôt une nouvelle chirurgie ?

Le mois dernier, le magazine Public a révélé dans son édition une interview exclusive de Jessica, l'une des héroïnes de l'émission. Un entretien au cours duquel elle a raconté comment elle s'est retrouvée à la rue avec sa fille de 15 ans. "En me séparant de mon mari, nous avons dû quitter la maison et nous nous sommes retrouvées à la rue. Nous sommes en attente d'un logement social... qui n'arrive pas", a-t-elle dit.

Cinq ans après sa première participation à "Koh-Lanta", Jessica a changé physiquement. En 2017, elle participait à des compétitions de bodybuilding. "J'ai arrêté", a-t-elle confié à nos confrères. "Mon corps ne ressemble plus du tout à ça maintenant. Je suis tout à fait normale, si ce n'est que j'ai gagné une bonne ceinture abdominale", a-t-elle continué. Quant à la chirurgie esthétique, elle assume y avoir eu recours. À la question : "Votre corps est-il totalement naturel ?" elle a répondu : "Non, je me suis fait refaire la poitrine lorsque j'avais une trentaine d'années. J'étais complexée par mes petits seins. J'adore la chirurgie ! Si j'avais les moyens, je me ferais refaire la bouche... J'ai un gros complexe avec mes dents".

Par Clara P