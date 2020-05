Koh-Lanta 2020 : Jessica insultée sur les réseaux sociaux, comment l'a-t-elle vécu ? (Exclu)

Le 28 avril dernier, Jessica a organisé sur sa page Instagram un live avec ses abonnés. L'occasion pour l'aventurière de "Koh-Lanta" de revenir sur son aventure aux Fidji. Dans un premier temps, elle a tenu à expliquer pourquoi elle était "effacée" dans cette édition 2020. "C'est tout simplement parce que le début du jeu a été compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de l'intégration. Je suis restée un peu bloquée sur ça", disait-elle.

Dans la suite de cet échange 2.0, après avoir réagi aux insultes et menaces que certains de ses ex-camarades ont reçues après l'élimination de Sam, Jessica a révélé avoir elle aussi été la cible des internautes. "C'est inadmissible et ça doit être sanctionné à force. J'en reçois aussi", postait-elle en story.

"Ça vous atteint..."

Dans l'interview qu'elle nous a accordée à la suite de son élimination de "Koh-Lanta" dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta" diffusé le 8 mai sur TF1, Jessica a accepté de nous en dire plus sur ces messages d'insultes qu'elle a reçus, nous précisant au passage dans quel contexte elle en a été la victime. "J'ai été la cible d'insultes au démarrage, quand on n'a pas compris mon vote contre Teheiura (...) J'ai bloqué mes réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas se nourrir de ça. Le fait de les lire, vous buvez cette négativité. Au fond de vous, ça vous atteint et ces choses-là, il en est hors de question. Après, pour moi, c'était très light, c'est passé très vite. Aujourd'hui, je n'en reçois plus du tout, je n'ai que des bons retours. Mais ça me peine de savoir que mes camarades reçoivent de telles choses. Ça m'atteint", a-t-elle dit.

Lorsque certains de ses camarades ont été violemment insultés et menacés, Jessica n'a pas hésité à les contacter. "À chaque fois, j'essaie d'être bienveillante et je les appelle pour prendre la température. Faut juste discuter un petit peu et à la fin on se dit : 'Punaise, ça fait du bien !' Je leur partage mon expérience. Je ne cautionne pas du tout ces choses-là. On peut dire proprement les choses. Mais quand ça va loin, en menaces de mort, là c'est pas possible", a-t-elle continué. Et qu'a-t-elle pensé de l'intervention de Denis Brogniart et de la société de production ALP ? "C'est peut-être le début d'un long combat où enfin peut-être les réseaux sociaux vont être sanctionnés sur ces choses-là. Quand j'ai vu la vidéo de Denis Brogniart et le communiqué de ALP j'étais hyper fière. Ils nous protègent", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P