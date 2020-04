Koh-Lanta 2020 : Jessica jugée "effacée" dans l'aventure, elle s'explique sur Instagram

C'est une édition de "Koh-Lanta" un peu différente des précédentes que la production a proposée aux téléspectateurs. En effet, cinq anciens candidats emblématiques de l'émission ont accepté de participer à cette saison inédite aux Fidji. Pour décrocher leur place officielle dans la compétition, ils se sont affrontés à l'issue de deux duels. Seuls quatre d'entre eux ont pu faire connaissance avec les 14 nouveaux aventuriers anonymes, à savoir Claude, Moussa, Teheiura et Sara. En échouant sur une épreuve, Jessica a été éliminée. Mais contre toute attente, la candidate révélée en 2015 a pu revenir dans le jeu à la suite de la sortie médicale de Marie.

Membre de l'équipe rouge avec Claude et Teheiura, Jessica était dans la ligne de mire d'Ahmad, Delphine, Eric, Pholien et Charlotte, étant la dernière à avoir pris ses marques sur le camp. Si elle a échappé à l'élimination, l'aventurière a vite compris qu'elle devait sauver sa peau. Elle a depuis trouvé un collier d'immunité avec la complicité de Claude.

"Le début du jeu a été compliqué..."

Depuis le début de l'aventure "Koh-Lanta", Jessica reste discrète sur le camp réunifié. Seul son vote contre Teheiura avait fait parler. Un comportement discret que certains internautes n'ont pas manqué de remarquer. Sur Instagram, ce mardi 28 avril, Jessica a expliqué pourquoi elle est "assez effacée" dans l'aventure, précisant que cette question lui était souvent posée ces derniers temps.

"C'est tout simplement parce que le début du jeu a été compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de l'intégration. Je suis restée un peu bloquée sur ça. Le reste de l'aventure, il y a du respect entre tout le monde, les groupes sont faits et j'essaie vraiment de me glisser entre les mailles du filet. J'ai Claude qui est avec moi depuis le début, je peux compter grave sur lui. Voilà pourquoi je suis beaucoup plus effacée que ma première aventure. C'est la position du démarrage du jeu qui a provoqué ça, tout simplement", a-t-elle dit.

Par Clara P