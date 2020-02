Koh-Lanta 2020 : Joseph obsédé par le feu pour se mettre en avant ? Claudia réagit (Exclu)

C'est un premier épisode de "Koh-Lanta" qui a commencé sur les chapeaux de roue ce vendredi 21 février sur TF1. Si les cinq anciens candidats emblématiques de l'émission ont appris qu'ils n'étaient pas coéquipiers, mais adversaires dans cette nouvelle saison, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance des nouveaux aventuriers anonymes au casting cette année. Après avoir disputé une première épreuve à la nage qui a permis à Benoit et Delphine de remporter chacun un collier d'immunité, les candidats ont été répartis par équipes. Puis ils ont disputé leur premier jeu de confort qui s'est soldé par la victoire des rouges, équipe dont fait partie Claudia, la benjamine de l'aventure.

Malheureusement pour elle, son aventure a été écourtée à la suite d'une blessure à la cheville. Dans un entretien qu'elle a accordé en exclusivité à Non Stop People, elle est revenue sur cette sortie sur décision médicale. "Même si on essaie de garder un peu la face devant tout le monde, on s'effondre intérieurement (...) Me faire éliminer, c'est quelque chose qu'on envisage, bien évidemment, mais certainement pas la blessure, sachant que je ne me suis jamais blessée dans ma vie auparavant. Donc oui, c'était un cruel sentiment d'échec personnel", nous a-t-elle dit.

"Il s'est entêté dans ça bêtement"

Dans la suite de l'interview, Claudia nous a confié avoir été "très à l'aise" sur le camp des rouges dans cette saison de "Koh-Lanta". Nous lui avons ensuite demandé ce qu'elle pensait de l'obsession de Joseph à vouloir absolument faire du feu, comme les téléspectateurs ont pu le découvrir dans cette première partie de l'épisode.

"C'est quelqu'un que j'ai vraiment bien apprécié dans l'aventure. Je ne l'ai pas forcément pris de la même façon que les autres candidats qui eux, l'ont vu comme quelqu'un qui s'entête bêtement et veut se mettre en avant. J'ai vu quelqu'un qui, au contraire, a à coeur de bien faire et qui met du temps avant d'être apprivoisé et d'aller vers les autres. Il s'est entêté dans ça bêtement, mais ce n'était pas une intention méchante de se mettre en avant, bien au contraire. Il voulait juste faire plaisir à tout le monde", a-t-elle expliqué.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P