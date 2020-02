Koh-Lanta 2020 : Joseph, un "mytho" pour faire le feu ? Il balance sur "les soupçons" de son équipe (Exclu)

Non Stop People : Comment avez-vous vécu votre élimination de "Koh-Lanta" ?

Joseph : Je n'y ai pas cru. Je n'ai pas réalisé. Je m'attendais à ce que mon équipe vote au mérite. Et le mérite, je l'ai eu aussi bien sur l'île que sur le camp. J'ai trouvé du manioc, j'ai monté avec eux la cabane. Socialement parlant, je n'ai pas eu le temps de faire copain/copine et parler chiffons à la plage. Ça m'a porté préjudice parce que c'est un jeu qui se joue au copinage. Ça n'a pas matché plus que ça avec mon équipe.

Non Stop People : Pourquoi avoir voulu à tout prix faire le feu sur le camp ?

Joseph : Au début, on m'a demandé de le faire. Personne ne savait le faire, c'est ce qui m'a le plus surpris. On est quand même à la 20e saison de "Koh-Lanta" et personne ne sait faire le feu, personne n'a essayé d'apprendre. On a compté sur moi. Au début, c'était logique, c'était pour mon équipe, pour le confort. Et le lendemain, il y a eu des soupçons, comme quoi j'étais un mytho sur le camp. Ça faisait un peu mal d'entendre des choses pareilles, donc pour prouver à mon équipe que je n'étais pas un mytho, c'est parti là-dessus. Tout le monde a eu sa chance de le faire, j'ai montré aux autres comment faire (...) Je peux donner cette impression de m'acharner à le faire, mais ce qu'il se passe, c'est qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Ce n'est pas la technique qui n'était pas bonne, c'était le combustible qui ne prenait pas. J'aurais pu passer 20 jours avec ce bout de bois pourri, je n'aurais jamais réussi.

Non Stop People : Mais faire ce feu vous tenait à coeur, non ?

Joseph : Quand tu as une équipe qui commence à te soupçonner de mensonges, oui, tu prends ça vraiment à coeur et tu veux le faire. Après, tout le monde était libre d'essayer.

"Tu ne sais pas nager, reste chez toi"

Non Stop People : Finalement, vous arrivez à faire le feu. Dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là ?

Joseph : Je réussis à trouver un bambou qui me permet d'y arriver. Quand j'y arrive, je me dis : 'Déjà, j'ai prouvé à tout le monde que je n'étais pas un menteur'. Puis je me suis dit : 'Logiquement, je suis sauvé'. J'ai eu un merci pincé de la part de mes camarades.

Non Stop People : Mais alors, pourquoi avoir éteint le feu ?

Joseph : On comptait voter contre moi, donc j'ai donné de quoi justifier leur acte. Je prends les choses en main, je leur donne l'occasion de voter contre moi pour une raison. Et je ne regrette pas mon geste. Je suis déçu en fait d'avoir eu une équipe qui a trahi sa parole. Je me casse la tête à le faire, et en plus pendant ce temps-là, limite on me juge pendant que je le fais. J'ai eu des critiques de certains membres de l'équipe qui me demandaient d'arrêter de le faire.

Non Stop People : Ahmad a abandonné lors de l'épreuve d'immunité. Est-ce que ce n'est pas lui, selon vous, qui méritait de partir ?

Joseph : Je ne vais pas dire qu'il méritait de partir... Mais pour moi, tu ne sais pas nager, reste chez toi. Il y a des gens qui se sont démenés à apprendre et tu leur voles un peu la place.

Non Stop People : Au départ, il a reconnu son abandon, se sachant même en danger...

Joseph : Ça, c'est une mise en scène. Il dit qu'il va sauter, mais il ne sautait pas du tout. Tout le monde est arrivé autour de lui et lui a dit : 'Ne t'en fais pas'.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de votre aventure ?

Joseph : Ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment des épreuves de fou. Je suis simplement déçu de voir des gens qui n'ont rien à y foutre.

Confidences exclusives recueillies par Clara P. Ne pas reprendre sans citer Non Stop People.

Par Clara P