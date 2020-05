Koh-Lanta 2020 : la date de la finale dévoilée, aura-t-elle finalement lieu en direct ?

C'est une saison de "Koh-Lanta" qui était très attendue par les téléspectateurs et pour cause : TF1 l'a dévoilée en février dernier, alors que les fidèles du programme s'attendaient à la découvrir fin 2019. Au casting, la production a misé sur le retour de cinq anciens candidats emblématiques, à savoir Claude, Moussa, Teheiura, Sara et Jessica. À coté de ça, 14 nouveaux aventuriers anonymes ont démarré leur aventure aux Fidji, sans savoir qu'ils s'apprêtaient à concourir avec les héros. La surprise a donc été totale lorsque ces derniers ont débarqué sur le camp de l'aventure officielle.

Au fil des épisodes, des stratégies ont été mises en place et des éliminations ont rythmé la vie sur le camp. Celle de Delphine a marqué les esprits des téléspectateurs, tellement elle a été brutale. En effet, son sort a été scellé à la suite du choc des ambassadeurs auquel Ahmad a participé. Puis la réunification a marqué la supériorité numérique des jaunes. Ainsi, les ex-rouges ont été éliminés un par un, de Pholien à Ahmad en passant par Charlotte. Cette dernière a entraîné Teheiura dans sa chute à cause des destins liés.

Une finale coupée en deux ?

Le 8 mai dernier, dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta" diffusé sur TF1, c'est Jessica qui a été éliminée. Si elle comptait sur le vote de Régis contre Alexandra pour changer le cours de l'aventure, l'ex-jaune a finalement décidé de rester fidèle à son équipe initiale. Un changement de vote que l'acolyte de Claude a commenté dans un entretien exclusif à Non Stop People. "Je m'y attendais (...) Il avait le choix d'accepter ou de refuser. Ce n'était pas évident parce que j'avançais quasiment toute seule dans l'aventure. Régis avait son équipe jaune avec qui il était très soudé, mais il avait peur pour lui", a-t-elle confié.

À ce stade de la compétition, ils ne sont plus que 7 candidats en course. Alors que l'orientation et l'épreuve des poteaux se rapprochent, la société de production ALP (Adventure Line Productions) a révélé mardi 12 mai sur Twitter la date de la finale de "Koh-Lanta". Rendez-vous le 5 juin prochain sur TF1 à 21h05. "Puis retrouvez Denis Brogniart en direct sur TF1 pour découvrir le grand gagnant", a continué ALP. À en croire un tweet du journaliste Damien Mercereau (TV Mag), la finale sera coupée en deux. "Vendredi 29 mai : épisode 11 (1e partie, l'orientation), Vendredi 5 juin : épisode 11 (2e partie, les poteaux et la finale)", a-t-il indiqué sur Twitter. Sur France Info, Fabrice Bailly - le directeur des programmes de TF1 - s'est exprimé sur l'organisation de cette finale. "Elle sera tournée dans des conditions assez analogues aux années précédentes, mais sans public. Les candidats qui pourront se déplacer viendront sur la plateau", a-t-il dit.

#EVENEMENT La Grande Finale de #KohLanta L'île des Héros aura lieu le 5 juin à 21h05 !

Qui remportera la mythique épreuve des poteaux ?

Puis retrouvez @DenisBrogniart en direct sur @TF1 pour découvrir le grand gagnant de @KohLantaTF1 L’ile des héros ‼️ pic.twitter.com/6wumRb8TmF — ALPfr (@Alpfr) May 12, 2020

#KohLanta Le programme des derniers épisodes :

- Vendredi 15 mai : épisode 10 (1e partie)

- Vendredi 22 mai : épisode 10 (2e partie)

- Vendredi 29 mai : épisode 11 (1e partie, l'orientation)

- Vendredi 5 juin : épisode 11 (2e partie, les poteaux et la finale) pic.twitter.com/Qj2FHBEAoO — Damien Mercereau (@DamienMercereau) May 12, 2020

Par Clara P