Koh-Lanta 2020 : la "date" de la finale en direct dévoilée

Avec la pandémie de coronavirus, les émissions télévisées sont bouleversées. Certaines déprogrammées, d’autres reportées comme "Intervilles" et d’autres sont recoupées comme "Top Chef 2020". C’est également le cas de "Koh-Lanta". La production a fait le choix de diviser certains épisodes pour allonger le temps de diffusion et espérer faire une finale en direct avec tous les candidats comme cela est le cas depuis près de 20 ans. En direct ou non la question revenait régulièrement chez les fans du programme de TF1. Le 27 mars, Denis Brogniart donnait un premier élément de réponse. "Le découpage des épisodes permet de nous assurer peut-être d’être sortis de la période de confinement pour organiser une finale digne de ce nom dans un grand studio à Paris avec du public et l’intégralité des candidats", indiquait l’animateur auprès de nos confrères de puremedias.com.

Une finale qui sera en direct

"Si on devait organiser la finale aujourd'hui, je serais seul face à l'urne et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Je rêve d'une finale en direct avec tout le monde et qu'on puisse voir tous les aventuriers enlacer le gagnant ou la gagnante. Plus on recule la date de la finale, plus grandes sont les chances de pouvoir l'organiser dans des conditions classiques", ajoutait-il. Invité d’Europe 1 ce mercredi, Xavier Gandon a répondu - en partie - à cette question. Le directeur des antennes télés et digitales du groupe TF1 annonce ainsi que la finale de "Koh-Lanta" baptisée cette année "L’île des héros" devrait se dérouler en direct "aux alentours de la fin mai". "On a commencé la diffusion de l’émission fin février et la finale devait être prévue début mai", indique Xavier Gandon. Une nouvelle qui devrait ravir les fans de Koh-Lanta et rassurer Denis Brogniart.

