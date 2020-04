Koh-Lanta 2020 : la finale pourra-t-elle avoir lieu ?

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Une édition 2020 pas comme les autres, puisque la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques pour pimenter la dynamique du jeu. Ainsi, à l'issue de deux affrontements - et de la sortie médicale de Marie qui a permis le retour de Jessica dans la compétition - les héros ont fait connaissance avec les 14 nouveaux candidats anonymes.

À ce stade de la compétition, des éliminations ont eu lieu, des alliances ont éclaté et la réunification a scellé de nouvelles stratégies, surtout chez les jaunes. La semaine dernière, c'est Ahmad qui a été éliminé à l'issue du deuxième conseil de la réunification. Un départ qui n'a pas vraiment surpris les téléspectateurs, au vu de que ce l'ex-rouge a manigancé sur le camp pour aller le plus loin possible dans le jeu. D'ailleurs, comme il nous l'a confié lors d'un entretien exclusif, il est l'"unique responsable" de son élimination.

"Je rêve d'une finale en direct"

Cette semaine, TF1 a décidé une nouvelle fois de bouleverser sa grille des programmes. En effet, l'épisode 8 de ce vendredi 17 avril sera en deux parties. Un choix fait par la chaîne qui "cherche plus que jamais à gagner du temps afin de pouvoir proposer la traditionnelle finale de 'Koh-Lanta' en direct, en public et avec l'ensemble des candidats de la saison 21 présents en plateau", a précisé puremedias.com. De nombreux fans du programme se demandent si la finale pourra avoir lieu en cette période inédite. Denis Brogniart a donné un premier élément de réponse le 27 mars dernier, interrogé par puremedias.com en expliquant que le découpage des épisodes "permet de nous assurer peut-être d'être sortis de la période de confinement pour organiser une finale digne de ce nom dans un grand studio à Paris, avec du public et l'intégralité des candidats".

Et de poursuivre : "Si on devait organiser la finale aujourd'hui, je serais seul face à l'urne et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Je rêve d'une finale en direct avec tout le monde et qu'on puisse voir tous les aventuriers enlacer le gagnant ou la gagnante. Plus on recule la date de la finale, plus grandes sont les chances de pouvoir l'organiser dans des conditions classiques". Sur Instagram, un internaute a demandé à Inès si le direct allait être annulé. Ce à quoi elle a répondu : "Aucune idée, nous n'avons pas encore eu d'informations".

Par Clara P