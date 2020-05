Koh-Lanta 2020 : la haute trahison de Régis au conseil, Jessica éliminée

La semaine dernière, le conseil a été marqué par les éliminations de Charlotte et Teheiura dans "Koh-Lanta". Si ces derniers possédaient deux colliers d'immunité, ils ne les ont pas joués. Alors que l'ex-rouge ne se sentait pas en danger, le héros a totalement occulté le fait qu'il était détenteur de ce précieux avantage. Et c'est le changement de vote de Régis qui a précipité Charlotte vers la sortie.

En effet, l'ex-jaune n'a pas voté contre Eric, comme il l'avait convenu avec Jessica. Il a mis le prénom de Charlotte dans l'urne. La suite du conseil s'est révélée électrique, notamment lorsque Régis a évoqué une histoire de listing pour éliminer les jaunes qui a mis Jessica hors d'elle. "Il a changé son vote. Il est resté fidèle à son équipe jaune. Il a créé des mensonges", a-t-elle confié.

Une "proposition alléchante"

En remportant le jeu confort dans l'épisode 11 de "Koh-Lanta", Claude, Jessica, Naoil et Régis ont pu se restaurer et dormir dans un lieu paradisiaque. Claude et Jessica ont profité de ce moment pour proposer une alliance à Régis. En effet, pour eux, il faut casser le trio formé par Naoil, Inès et Alexandra en votant contre cette dernière. Une "proposition alléchante" pour Régis qui se sent comme "la quatrième roue du carrosse" chez les jaunes. De plus, il veut sauver sa peau et tenter sa chance. Il accepte.



Pour avoir une supériorité numérique dans les votes contre Alexandra, Régis propose à Claude de rallier Eric, seul ex-rouge restant dans l'aventure. Ce dernier accepte. Mais dans la nuit, Jessica surprend Moussa et Régis en pleine conversation. Cette dernière ne lui fait pas confiance, tout comme Claude qui n'oublie pas que lors du précédent conseil, Régis a changé son vote au dernier moment. Avant le conseil, les jaunes ont tenté de convaincre Régis de leur rester fidèle. Quant à Claude, il a remporté l'épreuve d'immunité. Pour ce nouveau conseil, Jessica et Alexandra étaient en danger. En ne suivant finalement plus l'alliance qu'ils avaient faite avec Claude et Jessica, Régis et Eric ont permis à Alexandra d'être sauvée. En effet, c'est Jessica qui a été éliminée.

