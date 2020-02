Koh-Lanta 2020 : l'abandon d'Ahmad en pleine épreuve, Joseph éliminé

C'est parti ! L'aventure "Koh-Lanta" a officiellement commencé ce vendredi 21 février avec la diffusion sur TF1 du premier épisode. Dès le début de l'aventure, les nerfs des 14 candidats anonymes ont été mis à rude épreuve. En effet, ils ont dû rejoindre la plage à la nage après avoir récupéré sur le bateau des éléments de survie. Si Ahmad a rencontré quelques difficultés à cause de sa peur de l'eau, Benoit et Delphine ont été les premiers à rejoindre le rivage. Ils ont chacun pu récupérer un collier d'immunité. Benoit devra l'utiliser au premier conseil de son aventure. Quant à Delphine, elle a jusqu'à la réunification pour en faire bon usage.

Après la composition des équipes, les candidats ont disputé leur première épreuve de confort. Et c'est l'équipe rouge qui a remporté le privilège de repartir avec la totalité des éléments de survie récupérés sur le bateau. Pendant ce temps, sur l'île des héros, Denis Brogniart a retrouvé les cinq anciens candidats emblématiques de l'émission. Dans cette édition 2020, ils ne sont pas coéquipiers, mais adversaires. En effet, à l'issue de deux affrontements, l'un d'entre eux quittera définitivement la compétition. "On est sous le choc, mais on est là pour faire la guerre", a confié Moussa. La semaine prochaine, les deux gagnants du premier affrontement intègreront directement l'aventure.

Le "sale coup" de Joseph

Après le jeu de confort, les deux équipes ont vécu leur toute première épreuve d'immunité. Mais à cause de sa peur de l'eau, Ahmad a abandonné et a fait perdre son équipe. Une première dans l'histoire de "Koh-Lanta" ! Les jaunes ont donc remporté le totem, mais sans aucun duel. De retour sur le camp, Joseph a réussi à faire le feu, lui qui s'était mis une pression considérable. Pendant ce temps, Ahmad a exprimé des regrets quant à son abandon, avant de créer une alliance avec Pholien et Éric dans le but d'éliminer Joseph.

Se sachant en danger, Joseph a éteint le feu dans un esprit de revanche. Il a également caché le bambou pour empêcher ses coéquipiers de refaire un feu. Il s'est ainsi attiré les foudres de ses coéquipiers qui ont tous voté contre lui lors du premier conseil. "J'ai fait un sale coup. Je mérite de partir", a-t-il confié avant de quitter les lieux. À noter que cet épisode a aussi été marqué par le départ sur décision médicale de Claudia, la benjamine de l'aventure. Elle a été remplacée par Marie, nouvelle candidate chez les rouges.

Par Clara P