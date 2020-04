Koh-Lanta 2020 : le geste "héroïque" de Teheiura après sa stratégie ratée, Sam éliminé

Avec le confinement - mesure prise par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus - TF1 a bousculé sa grille des programmes. Ainsi, pour permettre aux fans de "Koh-Lanta" d'assister à la finale dans les conditions habituelles, à savoir en direct, la production a décidé de rallonger la diffusion des épisodes. Le 17 avril dernier, il n'y a eu aucun candidat éliminé et pour cause : la chaîne a coupé l'épisode inédit en deux parties, ne diffusant qu'un bout de ce huitième volet marqué, entre autres, par la stratégie ratée de Teheiura.

En effet, le héros a maladroitement monté une stratégie pour prendre le dessus sur l'équipe jaune, alors qu'il fait lui-même partie de cette tribu. Pour se faire, il a voulu s'associer à Claude, Jessica et Sam tout en ralliant les deux ex-rouges restants, à savoir Eric et Charlotte. Mais cette dernière a été repérée par Inès alors qu'elle échangeait avec Teheiura sur cette alliance. Résultat : Moussa a été mis au courant. S'il n'a pas caché sa déception vis-à-vis de Teheiura, ce dernier s'est finalement excusé. À noter que Charlotte avait déjà un vote contre elle, après sa défaite sur le jeu de confort à l'issue duquel elle a terminé dernière.

Pas de mots pour Moussa

Dans la suite de l'épisode de "Koh-Lanta" diffusé ce vendredi 24 avril, Teheiura est parvenu à faire la paix avec Moussa en permettant à ses camarades de profiter d'une récompense sucrée (cookies et mousse au chocolat) qui devait à la base lui revenir, puisque c'est lui qui a remporté le jeu de confort. Un geste que Moussa a qualifié d'"héroïque" et qui l'a réconcilié avec Teheiura. L'épreuve d'immunité a été un peu particulière. En effet, ce n'est pas une, mais deux personnes qui ont pu être protégées pour le conseil, à savoir Jessica et Naoil.

Se sentant en danger vis-à-vis des filles, Sam a tenté de trouver un collier d'immunité, en vain. Il a alors décidé de faire croire qu'il en avait un pour tenter de sauver sa peau. Il n'était pas le seul candidat en danger pour ce troisième conseil de la réunification. Charlotte et Eric l'étaient également, car ex-rouges. Finalement, c'est Sam* qui a été éliminé de l'aventure. S'il n'a eu aucun mot à l'attention de Moussa - qui l'avait pourtant pris sous son aile au début du jeu - le benjamin de l'aventure a donné son vote noir à Teheiura. À noter que ce dernier a trouvé un collier d'immunité, précieux avantage qui pourrait lui permettre d'aller encore très loin dans la suite de l'aventure.

*Les deux comptes Instagram qui apparaissent dans notre vidéo n'appartiennent pas à Sam.

Par Clara P