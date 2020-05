Koh-Lanta 2020 : les noms des cinq finalistes enfin connus, Régis éliminé

Pour pouvoir organiser au mieux la finale de "Koh-Lanta", l'épisode 12 a été coupé en deux parties. Ainsi, la semaine dernière, les téléspectateurs ont pu suivre la victoire de Naoil lors du jeu de confort. Cette dernière a convié Inès pour un pur moment de détente dans un endroit paradiasiaque. En plus d'avoir pu échanger avec leurs proches par écrans interposés, les deux aventurières ont profité d'un copieux repas et d'une nuit tout confort dans une maison située face à la mer, aux Fidji.

Un épisode au cours duquel Inès a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, de son buzz sur les fruits à son clash avec Claude sur la question du mérite pour lequel elle a finalement présenté ses excuses. Une réconciliation qui a eu lieu avant la dernière épreuve d'immunité à l'issue de laquelle il ne fallait absolument pas perdre, au risque d'être éliminé aux portes de la grande finale du jeu.

La vengeance de Claude

Ce vendredi 22 mai, les téléspectateurs ont enfin assisté à ce dernier affrontement dans l'épisode 13 de "Koh-Lanta". Et c'est Claude qui l'a remporté haut la main, décrochant directement sa place en finale. Malheureusement pour Eric, le stress et l'énervement l'ont fait perdre sur cette épreuve de concentration et d'équilibre. Il a donc été éliminé. À noter que ce dernier aurait pu être finaliste puisque Claude lui avait promis de lui donner son collier d'immunité.

Un collier d'immunité que Claude n'a pas souhaité céder à un autre aventurier. Mais il n'a rien révélé de son plan avant le conseil, prenant un malin plaisir à faire douter les ex-jaunes. Si Alexandra n'a pas caché sa colère lorsque le héros lui a dit qu'il voterait finalement contre elle, Inès a confié à Régis qu'elle s'apprêtait à voter contre Alexandra, malgré leurs affinités. "Elle est beaucoup trop forte", a-t-elle justifié. Finalement, Claude s'est joué de tout le monde. En effet, il n'a pas voté contre Alexandra. C'est contre Régis qu'il a utilisé son vote noir. "Je t'ai rendu ce que tu as fait à deux autres aventuriers (NDLR, les éliminations de Jessica et Teheiura)". Deux votes contre l'ex-jaune qui lui ont coûté sa place dans le jeu. Eliminé, il ne disputera pas la grande finale de "Koh-Lanta".

Les cinq finalistes de cette édition 2020 sont : Inès, Moussa, Naoil, Alexandra et Claude. Rendez-vous le 29 mai prochain pour la redoutable course d'orientation.

Par Clara P