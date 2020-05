Koh-Lanta 2020 : les stratégies de retour avec les destins liés, Charlotte et Teheiura éliminés

La semaine dernière, l'épisode inédit de "Koh-Lanta" a été marqué par l'élimination de Sam. Jugé trop fort et trop solitaire sur le camp par certains de ses camarades, le "jeune Padawan" a pourtant tenté de sauver sa peau en cherchant un collier d'immunité, en vain. Au moment de partir, il a donné son vote noire à Teheiura. Ce dernier détient un collier d'immunité, trouvé peu de temps avant le conseil. À noter que trois candidats éliminés font désormais partie du jury final. Il s'agit de Pholien, Ahmad et Sam.

À ce stade de l'aventure, ils ne sont plus que dix aventuriers en course. Et ce vendredi 1er mai, dans l'épisode 10 de "Koh-Lanta" diffusé sur TF1, la compétition est montée d'un cran avec les destins liés. Les candidats ont vécu la suite de l'aventure en binômes. Voici les duos qui ont été constitués par tirage au sort : Charlotte et Teheiura / Naoil et Claude / Inès et Moussa / Alexandra et Eric / Jessica et Régis. En remportant haut la main le jeu de confort, Teheiura et Charlotte ont pu profiter d'une belle récompense dans une maison en bord de mer. Ils ont aussi remporté un indice pour trouver l'un des colliers d'immunité.

Deux colliers d'immunité... pour rien

Claude et Naoil ont ensuite remporté l'épreuve d'immunité. Quant à Alexandra et Eric, ils ont chacun eu un vote contre eux au conseil en arrivant en dernière position à l'issue du jeu. De retour sur le camp, les stratégies ont pris le pas sur les affinités. Se sentant en danger, Jessica a tenté de savoir ce que les autres binômes allaient voter. Pas question pour Naoil et Inès de voir Alexandra partir. Si Teheiura et Charlotte ont décidé de ne pas partager leur indice, le reste des candidats a tenté de trouvé le collier d'immunité. Mais c'est finalement Charlotte qui a mis la main dessus.

Persuadée que la majorité des candidats votera pour Eric, Charlotte a hésité à jouer ce collier. Teheiura a tenté de la raisonner, en lui conseillant la prudence. Mais contre toute attente, au conseil, l'ex-rouge décide de ne pas le sortir. Et elle se retrouve à égalité avec Eric dans les votes. Un deuxième tour est organisé. Et c'est Charlotte qui est éliminée. Elle entraîne Teheiura dans sa chute. Si ce dernier s'en veut, c'est bien pour une chose : il a oublié de se protéger avec le collier d'immunité dont il disposait.

Par Clara P