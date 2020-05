Koh-Lanta 2020 : Marie sort du silence et révèle les raisons de sa sortie médicale

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, mais aussi de faire connaissance avec 14 nouveaux aventuriers anonymes, dont Claudia. Malheureusement, la benjamine de l'aventure n'a pas pu profiter à fond de son aventure, contrainte d'abandonner à cause d'un souci de santé. Elle a donc été remplacée par Marie, une pétillante Belge de 37 ans. Mais pour elle aussi, l'aventure s'est terminée prématurément. Une sortie médicale qui a permis à Jessica - éliminée lors du deuxième choc des héros - de revenir dans le jeu.

À la suite de son départ, Marie n'a fait aucune confidence aux médias sur son aventure ni même sur sa sortie médicale. Un silence qu'elle a enfin expliqué lundi 11 mai dans une vidéo postée sur Instagram. "Je n'avais pas encore vraiment le courage de le faire (NDLR, parler publiquement de son départ), parce que je n'ai pas encore digéré. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de mon retour, à ne pas pouvoir faire plus d'épisodes", a-t-elle dit.

"Il m'a un peu secoué les bretelles"

Marie a ensuite révélé "les vraies raisons médicales" qui l'ont contrainte à stopper net son aventure dans "Koh-Lanta". "J'ai une grosse bactérie au niveau des intestins. J'ai perdu cinq kilos en très, très peu de jours et surtout, j'ai une grosse bactérie au niveau rénal, ce qui me valait un gros traitement antibiotique. Ce n'était pas du tout compatible avec le jeu", a-t-elle commencé. Après avoir remercié la production qui s'est "super bien" occupée d'elle, elle a eu quelques mots à l'attention de Teheiura. "Ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais malade, je ne voulais rien dire. Il m'a un peu secoué les bretelles", a-t-elle continué.

Dans cette même vidéo, elle a réagi aux insultes et menaces que certains de ses ex-camarades ont reçues après l'élimination de Sam. "Il y a un déchaînement de haine, c'est horrible. Ça fait 20 ans que je regarde 'Koh-Lanta', il y a des gens que je n'aimais pas (...) Je n'ai jamais eu l'idée d'aller sur le compte de quelqu'un pour l'insulter, ainsi que sa famille. Arrêtez les gars, achetez-vous une vie ! (...) On ne peut pas juger ni menacer de mort", a-t-elle confié avant d'exprimer tout son soutien à Régis et Alexandra.

Par Clara P