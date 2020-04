Koh-Lanta 2020 : Moussa en couple, a-t-il des enfants ?

En annonçant le retour de cinq anciens candidats emblématiques dans la nouvelle saison de "Koh-Lanta", la production a apporté une nouvelle dynamique à l'aventure. En effet, Claude, Moussa, Teheiura, Sara et Jessica ont dû s'affronter à travers deux duels éprouvants pour avoir une chance de décrocher leur place dans la compétition. Ainsi, si quatre d'entre eux y sont parvenus, Jessica a été éliminée. Mais avec la sortie médicale de Marie, Jessica a pu revenir dans le jeu en intégrant l'équipe rouge dans laquelle Claude et Teheiura étaient déjà. Quant à Moussa et Sara, ce sont chez les jaunes qu'ils se sont installés après un accueil très chaleureux.

La réunification marquée par le choc des ambassadeurs a redistribué les cartes du jeu. En effet, si Ahmad s'était assuré la protection de Moussa en éliminant Delphine, il l'a perdue lorsqu'il a changé son vote lors de l'élimination de Pholien. Ainsi, il a été le suivant à quitter la compétition. Une élimination dont il est "l'unique responsable", comme il nous l'a confié lors d'un entretien exclusif le 10 avril dernier.

Un candidat "assagi"

Dans cette nouvelle saison de "Koh-Lanta", les téléspectateurs ont été ravis de retrouver Moussa, ancien candidat des éditions 2003 et 2012. D'ailleurs, sa vie privée intéresse sa communauté, même si le héros reste discret à ce sujet. Sur Instagram, il a simplement révélé qu'il était en couple. En effet, il a partagé deux clichés sur lesquels il prend la pose au côté de celle qu'il appelle affectueusement "Madame Niang", à savoir sa compagne.

A-t-il des enfants ? Dans un entretien qu'il a accordé en mars dernier à Télé 7 Jours, Moussa a abordé le sujet en se confiant sur son état d'esprit au moment d'aborder cette troisième aventure. "Avec sérénité. Les deux précédentes m'ont servi d'expérience. Je suis également devenu père de deux enfants et, avec le temps, je me suis assagi. Mais je vous rassure, Moussa est toujours aussi sportif et rigolo. Et quand il faut se lâcher dans les épreuves, je fonce", a-t-il dit.

