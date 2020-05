Koh-Lanta 2020 - Moussa : kilos perdus, "team bronzette"... Il dit tout de son aventure

Depuis plusieurs mois, TF1 diffuse chaque vendredi un épisode inédit de "Koh-Lanta". Si la crise du coronavirus a quelque peu chamboulé la programmation de l'émission - avec des épisodes parfois coupés en deux - les téléspectateurs sont toujours au rendez-vous. Dans le dernier volet diffusé le 8 mai dernier, Jessica a été éliminée. Si cette dernière a tenté de sauver sa peau en proposant à Régis une alliance que ce dernier a acceptée, sa stratégie n'a pas été suffisante. En effet, l'ex-jaune a préféré rester fidèle à son équipe initiale en ne votant finalement pas contre Alexandra.

À ce stade de la compétition, ils ne sont plus que sept candidats en lice. Cette semaine, TF1 a annoncé la date officielle de la grande finale. Rendez-vous tout d'abord le 29 mai avec la course d'orientation, puis le 5 juin pour l'épreuve mythique des poteaux et l'annonce du gagnant en direct avec Denis Brogniart. Pas de public cette année, mesures barrières oblige. Seuls les candidats devraient être présents pour l'évènement.

Le cas "Inès" évoqué

En attendant cette grande soirée, Moussa a organisé un live mercredi 13 mai sur sa page Instagram. L'occasion pour l'aventurier de répondre à "presque" toutes les questions, de ce que Régis lui a révélé la nuit précédant l'élimination de Jessica à la raison qui a fait qu'il ne s'est pas rallié aux héros en passant par son meilleur souvenir dans l'aventure. Il a aussi révélé pendant ce direct le nombre de kilos qu'il a perdus à l'issue du jeu. "Plus de dix kilos. Pour le gros bébé que je suis, ça m'a fait très, très mal".

Des internautes ont souhaité en savoir plus sur ses rapports avec Inès pendant l'aventure. "C'est comme avec Naoil et Alexandra, ce sont des petites soeurs. J'ai été pris d'affection pour le groupe des jaunes. Inès, ça reste une petite soeur, un peu folle, un peu chiante", a-t-il répondu. Enfin, il a réagi à la "team bronzette", surnom que certains internautes utilisent pour qualifier le groupe qu'il forme avec les filles lors de leurs séances de bronzage sur l'île. "On ne voit pas beaucoup la vie sur le camp. J'ai été actif. À chaque fois que j'allais parler aux filles, j'allais me poser sur la plage pour parler stratégies. Ce n'est pas parce que vous me voyez cinq minutes sous le soleil que je fais partie de la team bronzette", a-t-il dit.

Par Clara P