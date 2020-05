Koh-Lanta 2020 - Moussa : pourquoi il ne s'est pas rallié aux héros

Depuis le mois de février, les téléspectateurs peuvent suivre sur TF1 la diffusion de la saison inédite de "Koh-Lanta". Une édition différente des précédentes, car cette année, la production a fait appel à cinq anciens candidats emblématiques de l'émission. Après leur arrivée officielle sur le camp, ces derniers ont rejoint différentes équipes. Ainsi, Jessica, Claude et Teheiura ont fait la connaissance des rouges. Moussa et Sara ont pris leurs marques chez les jaunes. Et l'ambiance était bien plus agréable chez ces derniers que chez leurs concurrents. En effet, les trois héros étaient considérés comme une menace face au clan des cinq composé d'Ahmad, Delphine, Charlotte, Eric et Pholien.

Après le départ médical de Sara, Moussa a continué son aventure chez les jaunes. En plus d'avoir été très bien accueilli, le héros a tissé des liens solides avec ses coéquipiers d'aventure. Au fil des conseils, il a toujours suivi les votes de son équipe jaune, votant parfois contre un autre héros de la saison. Ainsi, il n'a pas hésité à voter contre Charlotte, en sachant que Teheiura allait lui aussi être éliminé à cause des destins liés. Plus récemment, c'est le prénom de Jessica qu'il a déposé dans l'urne.

Un accueil "au top" chez les jaunes

Une fidélité qui fait grincer quelques dents. En effet, des téléspectateurs ont reproché à Moussa de ne pas s'être rallié aux héros, son "équipe d'origine". Le principal intéréssé à profité d'un live pour s'expliquer et livrer les raisons qui l'ont poussé à ne pas faire d'alliance avec Claude, Teheiura et Jessica.

"Personne n'est venu me voir, tout le monde était en solo. J'ai eu un accueil au top chez les jaunes, alors que chez les rouges, c'était la misère", a-t-il commencé. Et de préciser sur la stratégie de son équipe : "Il ne s'agit pas d'éliminer les plus forts. Claude n'a jamais eu de vote contre lui jusqu'à présent. Tout est une question d'affinités, c'est un frère pour moi. Il n'y avait aucune raison que je vote contre lui".

Par Clara P