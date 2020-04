Koh-Lanta 2020 - Moussa : pourquoi sa relation avec Sam s'est détériorée

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". Et autant dire qu'il s'en est passé des choses aux Fidji. Entre la stratégie réussie d'Ahmad d'éliminer Teheiura, le retour inespéré de ce dernier dans l'aventure, les deux sorties médicales de Marie et Sara ou encore l'élimination brutale de Delphine à l'issue du choc des ambassadeurs, les téléspectateurs en ont pris plein les yeux. Et ce n'est pas fini. Avec l'élimination d'Ahmad le 10 avril dernier, le camp réunifié a dû revoir ses stratégies. Et, contre toute attente, Teheiura a pris les choses en main.

En effet, l'ex-jaune a voulu monter une stratégie avec Claude, Sam et Jessica pour rallier les deux ex-rouges Charlotte et Eric afin de prendre l'avantage sur le camp. Mais en voyant Charlotte échanger avec Teheiura, Inès s'est rendu compte de la supercherie et a mis au courant Moussa, le leader des ex-jaunes. "Depuis quand Teheiura nous sort des stratégies ? Depuis quand Teheiura prend la décision de sortir des gens ? Ce n'est pas dans sa personnalité. Pourquoi il a fait ça ? Ben voilà, le stress, la panique, fait qu'il fait n'importe quoi", a-t-il confié dans l'épisode 8 diffusé le 17 avril dernier sur TF1.

"J'ai toujours été là pour lui"

Si Moussa n'a pas compris le raisonnement de Teheiura sur ce coup-là, il a aussi été déçu par Sam, le benjamin de l'aventure "Koh-Lanta". En effet, à son arrivée dans l'équipe jaune, le héros l'a pris sous son aile. Il lui a même évité d'être éliminé, et ce tout au début du jeu. Dans une interview qu'il a accordée à Voici.fr, Moussa en a dit plus sur ce qu'il considère "un peu" comme "une trahison" de la part de celui qu'il surnomme affectueusement "Padawan".

"Il faut savoir que depuis le début de l'émission, les filles voulaient virer le jeune Padawan. Il tenait des propos à leur égard qui n'étaient pas très sympa. En plus de le protéger, j'ai tout fait pour essayer de décoder sa relation entre lui et les filles. Et finalement, je le prends un peu comme une trahison parce que j'ai toujours été là pour lui. À la réunification, quand il a vu Claude et Teheiura, il n'a eu d'yeux que pour eux. Mais il ne faut pas oublier que sans moi, il se serait certainement fait éliminer bien avant !" a-t-il expliqué.

Par Clara P