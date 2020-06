Koh-Lanta 2020 : Moussa proche d'Inès, sa mise au point sur les rumeurs de couple

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 14 nouveaux candidats anonymes, mais aussi de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, dont Moussa. Souvenez-vous : l'aventurier a participé pour la première fois au jeu d'aventure en 2003. Sur le camp, il s'était lié d'amitié avec Moundir, l'ancien présentateur de "Moundir et les apprentis aventuriers" sur W9. Il était parvenu à se qualifier pour la redoutable épreuve des poteaux après avoir disputé celle de la course d'orientation. Mais il n'avait pas remporté cette édition.

De retour en 2012 pour sa deuxième participation à "Koh-Lanta", Moussa avait vu son aventure s'arrêter brutalement après sa défaite sur une épreuve éliminatoire. Au Parisien, peu de temps avant le lancement de cette édition 2020, il s'était confié. "Koh-Lanta, ça change une personne. Ça a été ma thérapie. Chacun vient avec ses démons. On se lâche, on vit le truc à 100%. Au final, on fait un vrai travail sur soi. Moi, ça m'a permis de m'assagir", disait-il.

"Calmez-vous les gars !"

Finaliste aux côtés de Claude, Inès, Naoil et Alexandra, Moussa a été éliminé à l'issue de la course d'orientation. Dans un entretien qu'il nous a accordé en exclusivité, le héros a analysé sa défaite sur cette épreuve. "Je portais déjà un fardeau avec mes 15 kilos en moins. J'ai essayé d'aborder cette course avec le plus grand des calmes. Mais le stress, la canicule, la sortie médicale d'Alexandra... C'était la folie".

Dimanche 31 mai, dans un live qu'il a accordé à Denis Brogniart sur Instagram, Moussa a accepté de revenir sur sa relation avec Inès pendant l'aventure, notamment sur ce clash qui a éclaté entre eux lors des destins liés. "Ça a chauffé fort Denis. Et je me suis sacrément contenu parce qu'Inès, on sait qu'elle a un fort caractère, dans son petit corps, elle arrête pas de débiter. C'est totalement parti en vrille", a-t-il dit. Il a ensuite tenu à faire une petite précision sur ce qui a pu se dire sur Inès et lui au sujet d'une prétendue idylle. "On s'entendait tous bien. On avait vraiment des liens familiaux, Denis. Et je tiens à préciser que ça soit Inès, Naoil, petites soeurs et rien d'autre. Sur Internet, c'est marrant une fois, deux fois. Calmez-vous les gars !" a-t-il lâché.

Par Clara P