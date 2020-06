Koh-Lanta 2020 : Naoil critiquée après l'élimination de Claude, pourquoi elle s'y attendait (Exclu)

Non Stop People : Comment allez-vous ?

Naoil : Je vais très bien. Encore un petit peu fatiguée émotionnellement.

Non Stop People : Quels sont les retours que vous avez eus à la suite de votre victoire ?

Naoil : Que des retours positifs, très encourageants ! Le week-end a été très court. J'ai commencé à répondre à certains retours sur les réseaux sociaux.

Non Stop People : Comment vos proches ont-ils réagi ?

Naoil : Ils ne réalisent pas encore. Ils sont un petit peu comme moi parce que j'ai mis un petit peu de temps à réaliser que l'aventure était terminée. Je savais déjà que j'avais gagné les poteaux, que j'étais en finale. Ils sont dans un trop plein d'émotions. J'étais encore avec mes parents dimanche, mon père me disait : 'Je n'arrive pas à trouver de mots pour définir à quel point je suis heureux et fier de toi'. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde.

Non Stop People : Le direct a été marqué par vos retrouvailles avec les candidats de l'aventure...

Naoil : Oui, et ces retrouvailles ont été très excitantes ! C'était génial de revoir tout le monde, même si bon, il manquait Benoît qui était resté en Martinique. C'était une finale différente, on a été un peu tous isolés. J'étais dans une loge individuelle. Nous avons pu regarder la diffusion de l'épisode ensemble. Ça a été très éprouvant et touchant, entre l'adrénaline, le fait de revoir tout ça, les hormones. C'était très bienveillant, on était tous ensemble. Il n'y a pas d'animosité entre nous. C'est un très, très, très bon vendredi et une très belle finale.

Non Stop People : Qu'allez-vous faire des 100 000 euros ?

Naoil : Rien n'est encore bien défini avec mon mari. On va pouvoir accueillir notre petit bout de chou de la meilleure manière qui soit et ça c'est vraiment cool, parce qu'on va pouvoir se faire plaisir. Je vais aussi pouvoir faire plaisir à certains de mes proches et puis mettre un petit peu d'argent de côté. On n'est jamais à l'abri de rien.

Non Stop People : Votre grossesse se passe bien ?

Naoil : Tout se passe très, très bien.

"À côté de Claude, je ne me voyais pas gagnante"

Non Stop People : Avec le recul, comment analysez-vous votre choix final à l'issue de votre victoire sur les poteaux ?

Naoil : Claude est une personne que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement et que j'admire. C'est vraiment un aventurier hors pair et pour moi, c'est le meilleur. J'étais partagée. Je me disais : 'Si c'est moi qui gagne, comment ça se passe ?' Finalement, ça s'est dirigé vers Inès parce que - sans se concerter avec l'un ou l'autre - c'était une personne que j'appréciais et avec qui j'ai des liens qui sont très, très forts et qui ont perduré tout au long de l'aventure du début à la fin. En y réfléchissant la nuit, je faisais le point en me disant : 'C'est sûr que si je suis à côté de Claude, devant le jury final, je ne fais pas le poids'. Je savais qu'il y avait des héros, je savais que même sans les héros, il y avait des personnes comme Sam qui était fan de Claude, comme Eric pour qui Claude avait proposé de donner son collier d'immunité. Je pense même qu'il y a des personnes qui auraient pu basculer parce que c'est Claude à côté. Je ne me voyais pas gagnante, c'est l'une des raisons pour laquelle stratégiquement, je choisis Inès.

Non Stop People : Ce choix a énormément fait réagir les réseaux sociaux...

Naoil : Je le savais d'avance. Je l'avais dit à Claude quand j'ai vu les réactions que les téléspectateurs avaient eues envers Sam. Je lui avait envoyé un message en disant : 'Mon dieu, je vais me faire tuer pour mon choix'. Il m'avait répondu : 'Non mais Naoil, ton choix était logique'. Et je lui ai dit : 'Oui, mais à mon avis, il ne va pas être pris comme ça !' Et j'avais raison. Je peux comprendre parce que les gens étaient tellement conditionnés à voir Claude gagner qu'ils n'ont même pas imaginé une autre possibilité. Il n'y avait plus rien qui comptait, il fallait que ce soit Claude le vainqueur de cette saison. Et c'est normal, il arrive avec un public derrière lui. Il est fort. Il a montré qu'il était encore là. C'est normal qu'il reçoive un retour pareil. Ce que je trouve juste un peu dommage, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la part des choses.

Non Stop People : Sur le coup, Claude a mal pris votre justification... Pourquoi selon-vous ?

Naoil : Je m'en suis rendu compte en regardant l'épisode que ma justification n'était pas explicite. Je pense que le fait de ne pas avoir prononcé le mot 'stratégie', ça lui a posé un problème. Ce que je peux comprendre à ce moment-là. Si un jour je devais retourner à Koh-Lanta, je saurais que c'est important d'être très clair sur ses intentions.

Non Stop People : Quel bilan faites-vous de cette aventure ?

Naoil : Mon bilan est très positif. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, je ne me suis pas sentie obligé de faire quoi que ce soit. Je suis très contente de l'aventure que j'ai faite. Si on me propose d'y retourner, j'y vais sans aucun problème.

Par Clara P