Koh-Lanta 2020 - Naoil enceinte : allaitement, date d’accouchement… Elle dit tout

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, mais pas seulement. En effet, ils ont aussi fait la connaissance de 14 nouveaux candidats anonymes, dont celle de Naoil. Ex-jaune, l'aventurière a décroché sa place sur les poteaux. Elle fait partie des trois finalistes de cette édition 2020, aux côtés de Claude et Naoil. À TV Mag, elle en a dit plus sur ses deux concurrents.

"Inès est celle avec qui je vis cette aventure depuis le début, c'est à la fois ma petite protégée et ma petite soeur. Je suis sensible à sa personnalité. Certains vont la trouver insolente et caractérielle. Personnellement, j'ai pu prendre conscience qu'elle n'avait pas eu une vie facile (...) Mais malgré tout, c'est une battante et elle s'en sort très bien (...) Quant à Claude, c'est l'aventurier de 'Koh-Lanta', il réunit tous les paramètres (...) Sur les épreuves, il est complet. J'aime son franc-parler, même s'il n'utilise pas toujours la bonne forme pour faire passer des messages. Mais le résultat est là et le message passe".

Une naissance prévue pour...

Pendant la diffusion de "Koh-Lanta" sur TF1, Naoil a révélé sa grossesse sur les réseaux sociaux. C'était en mars dernier. "En cette période de crise et de guerre, je pense qu'un peu d'amour ne fait pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J'ai jamais autant souffert de garder un secret. Merci à la vie et à ma vie", postait-elle en légende d'un cliché sur lequel son compagnon avait ses mains sur son ventre arrondi.

À nos confrères de TV Mag, Naoil a en dit plus sur la date de son accouchement. "Mon bébé est attendu pour le mois de septembre", a-t-elle précisé. Quelques jours avant, elle se confiait sur son futur allaitement, révélant une anecdote pour le moins surprenante. "Je suis en train de tester la bière sans alcool. À ce qu'il paraît, c'est bien pour la montée de lait (...) Il paraît que la levure favorise la montée de lait. J'aimerais bien allaiter mon bébé le mieux possible", disait-elle en story Instagram.

Par Clara P