Koh-Lanta 2020 : Naoil enceinte, elle dévoile le visage de son compagnon sur Instagram

Denis Brogniart a repris du service sur TF1. En effet, la nouvelle saison de "Koh-Lanta" a démarré le 21 février. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, mais aussi de faire connaissance avec les 14 nouveaux aventuriers de cette édition 2020. Parmi eux, Naoil, coach sportive et boxeuse professionnelle.

Dans son portrait, elle en a dit plus sur son caractère. "Je suis très vraie, positive et une vraie guerrière. Je ne lâche rien. La motivation principale dans l'aventure "Koh-Lanta", c'est le challenge. Je dis vraiment très spontanément les choses, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. J'essaye quand même en général de le faire de la meilleure manière qui soit. Puis face au manque de nourriture, au manque de sommeil et dans des conditions extrêmes, je ne sais pas du tout si je serai capable de me contenir et de faire attention à ce que je dis et comment je le dis".

"Le vrai, le seul et l'unique"

Mercredi 18 mars, Naoil a annoncé une heureuse nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Elle est enceinte de son premier enfant. "En cette période de crise et de guerre, je pense qu'un peu d'amour ne fait pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J'ai jamais autant souffert de garder un secret. Merci à la vie et à ma vie", a-t-elle posté en légende d'un cliché sur lequel elle dévoile son ventre rond, les mains de son compagnon posées dessus.

Sur celui qui partage sa vie, Naoil reste discrète. Elle a simplement dévoilé son prénom, Greg et son visage sur ses réseaux sociaux. En effet, sur Instagram, elle a posté plusieurs photos sur lesquelles elle apparaît à ses côtés. "My love, le vrai, le seul et l'unique", a-t-elle posté en légende d'un cliché. Le couple s'est marié en août 2019. Naoil a d'ailleurs dévoilé une photo de cette union (voir ci-dessous).

