Koh-Lanta 2020 : Naoil enceinte, elle dévoile son baby bump sur Instagram

Le 21 février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "Koh-Lanta". L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver cinq anciens candidats emblématiques de l'émission, mais aussi de faire connaissance avec 14 anonymes. Depuis le début de l'aventure, l'ambiance chez les rouges est chaotique. C'est un évènement en particulier qui a désuni les membres de cette équipe, à savoir l'élimination de Teheiura.

La semaine dernière, lors du choc des ambassadeurs, Ahmad a mis le nom de Delphine. Il n'a pas apprécié que la candidate se désolidarise de sa stratégie. Une élimination qui a provoqué la colère de la principale intéressée, qui a accusé le coup. Contrairement aux rouges, l'ambiance chez les jaunes a toujours été au beau fixe. Après avoir chaleureusement accueilli Sara et Moussa sur le camp, l'équipe a eu le plaisir de voir Teheiura revenir à la suite du départ médical de Sara. Avec la réunification, l'aventure pourrait bien connaître quelques changements, notamment du côté des stratégies.

Des "nouvelles" de sa grossesse

Chez les jaunes, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Naoil, coach sportive et boxeuse professionnelle. Le 18 mars dernier, elle a annoncé une heureuse nouvelle à ses abonnés sur Instagram. "En cette période de crise et de guerre, je pense qu'un peu d'amour ne fait pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J'ai jamais autant souffert de garder un secret. Merci à la vie et à ma vie", postait-elle.

Si elle a déjà dévoilé le visage de son compagnon Greg, Naoil a posté jeudi 2 avril une nouvelle photo en noir et blanc de sa grossesse. En effet, la candidate de "Koh-Lanta" a dévoilé son baby bump. En plein confinement dû à l'épidémie de coronavirus, elle en a profité pour adresser un message à ses abonnés. "En fin de compte, le temps est tout ce que nous possédons, le but n'est pas de l'économiser, mais de le savourer. E.G Et en ce moment, du temps, on en a en illimité. À vous de jouer. Prenez soin de vous", a-t-elle posté en légende.

Par Clara P