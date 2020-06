Koh-Lanta 2020 : Naoil grande gagnante de cette saison

C'était une saison de "Koh-Lanta" très attendue par les fans du programme et pour cause : aucune édition n'avait été diffusée sur TF1 fin 2019. Ainsi, le 21 février dernier, les téléspectateurs ont enfin pu découvrir les premières images de cette incroyable aventure. Pour la première fois dans l'histoire du programme, des anciens candidats emblématiques ont fait leur retour parmi des anonymes. À l'issue de deux affrontements, Claude, Sara, Moussa et Teheiura ont pu rejoindre la compétition officielle. Quant à Jessica, après une élimination causée par sa défaite lors d'un choc des héros, l'aventurière a finalement pu revenir à la suite de la sortie médicale de Marie.

L'accueil des héros chez les jaunes et les rouges a été totalement différente. Alors que Moussa et Sara se sont très vite intégrés au groupe, Claude, Teheiura et Jessica ont été mis à part, car considérés comme des potentielles menaces de par leur expérience dans l'émission. Outre l'élimination de Teheiura, qui a pu faire son retour dans le jeu après la sortie médicale de Sara, cette édition 2020 a été marquée par de nombreux moments forts. Entre le coup de sang de Joseph avec le feu, la non utilisation des deux colliers d'immunité que Charlotte et Teheiura détenaient lors des destins liés ou encore l'élimination brutale de Delphine par les ambassadeurs, tous les ingrédients qui font le succès de l'émission étaient au rendez-vous.

Deux finalistes, une victoire

Le 29 mai dernier, TF1 a diffusé la première partie de la finale de "Koh-Lanta". Claude, Moussa, Naoil, Alexandra et Inès ont disputé la redoutable course d'orientation. Si l'aventure s'est terminée pour Moussa et Alexandra, Claude, Naoil et Inès ont décroché leur place pour la suite de la compétition.

Ce vendredi 5 juin, les trois finalistes se sont affrontés sur la mythique épreuve des poteaux. Le gagnant a choisi son finaliste. Ces derniers ont été soumis aux votes du jury final. En direct, Denis Brogniart a retrouvé tous les candidat(e)s de cette édition 2020, dont les deux finalistes. Et après plusieurs minutes de suspense, le nom du grand gagnant a été dévoilé. Il s'agit de Naoil. En plus de succéder à Maude - gagnante de la saison précédente - la future maman remporte la somme de 100 000 euros. En larmes, elle a pris la parole. "C'est juste magnifique, c'est indescriptible. Je vais mettre du temps avant de m'en rendre compte (...) Ce sera gravé à vie dans ma mémoire", a-t-elle dit.

