Koh-Lanta 2020 - Naoil maman : ses premières confidences sur son accouchement

C’est une belle année pour Naoil. La boxeuse a remporté la dernière édition de Koh-Lanta et vient de devenir maman. Une naissance attendue par ses fans. Après leur avoir révélé que son terme était le 6 septembre, Naoil dévoilait avoir perdu les eaux le jeudi 20 août et être sur le point d’accoucher. Sauf que la naissance s’est finalement faite attendre. Et ce n’est que quatre jours plus tard, le lundi 24 août, que la jeune femme a pu rencontrer son fils. La naissance a été annoncée le lendemain par Denis Brogniart, le présentateur de Koh-Lanta, sur RMC. Mercredi 26 août, l’aventurière a publié la première photo de son fils et fait quelques confidences sur son accouchement.

Un accouchement compliqué ?

Naoil et son mari Greg sont devenus parents pour la première fois d’un petit Aylan. C’est la boxeuse qui avait dévoilé le sexe du bébé à ses abonnés via Instagram. Sur le réseau social, elle a posté une photo de son fils sur laquelle les internautes découvrent sa bouche et une de ses mains avec son bracelet de naissance. En légende, Naoil écrit : "La vie. Nous y sommes, mon fils Aylan est né le 24/08/2020. L’accouchement ne s’est pas passé comme je l’avais imaginé". Si elle n’en dit pas plus, elle promet de raconter prochainement "ses péripéties" plus en détail, l’aventurière confie prendre "le temps de récupérer et de faire connaissance" avec celui qu’elle surnomme déjà "mon ptit prince". Puis elle remercie ses abonnés pour leur soutien "avant, pendant et après l’accouchement". Une publication qui a fait réagir les internautes et notamment d’anciens candidats de Koh-Lanta qui la félicitent comme Jesta Hillman, Régis ou encore Jérémy.

Par Valentine V.